中國盟友被打趴！川普極限施壓 古巴經濟快崩潰了

古巴總統狄亞士-卡奈面臨來自美總統川普的極限施壓。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國盟友-古巴自從委內瑞拉總統馬杜羅遭美國活捉後，川普隨即斷共委國石油輸往古巴，造成當地經濟更為嚴峻。川普表示，國務卿魯比歐在內的美國政府官員正在與古巴政權進行磋商，古巴受到禁運，沒有石油，沒有資金，什麼都沒有，古巴應該接受協議，因為這構成人道威脅。

《彭博》17日報導，自1月初美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅以來，古巴政府失去了主要支持者，古巴的日常生活陷入停滯。當時川普簽署一項行政命令，對向古巴出售石油的國家加徵更多關稅。這還不包括美國在1960年代對古巴實施的嚴厲經濟封鎖，該封鎖在歐巴馬總統短暫放鬆後，又被川普恢復。

請繼續往下閱讀...

美國國務卿魯比歐14日接受彭博採訪時表示，自馬杜羅下台以來，美國一直在努力調整，川普政府願意提供更多的人道援助。

川普則表示，包括國務卿魯比歐在內的美國政府官員，正在與古巴共產黨政權進行磋商，因為古巴正面臨日益惡化的經濟狀況。他說，「古巴絕對應該達成協議，因為這構成人道威脅。與此同時，古巴受到禁運，沒有石油，沒有資金，什麼都沒有。」

當被問及是否對古巴領導人考慮採取類似於逮捕馬杜羅的行動時，川普表示，沒有必要這樣做。

