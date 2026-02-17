他放棄高薪銀行工作轉賣珍珠奶茶！如今年收逾182億。（擷取CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕放棄人人稱羨銀行業，轉賣珍珠奶茶，貢茶（Gong cha）全球創辦人兼董事長馬丁貝瑞Martin Berry表示，在2011年在新加坡第1次接觸到貢茶，並意識到它的潛力後，毅然決然辭去高薪的銀行工作，轉賣珍珠奶茶，如今，已發展成為1個年收入超過逾5.78億美元（約新台幣182.07億）的全球商業帝國。

CNBC報導，Martin Berry 將貢茶從台灣小型茶飲連鎖店發展成為在30個國家，擁有2000多家門市的全球珍珠奶茶品牌。

請繼續往下閱讀...

貢茶由吳振華於 1996 年在台灣創立，但直到 2011 年，貝瑞在新加坡的1家購物中心才接觸到這個品牌，並意識到它更大的潛力。

他決定放棄收入豐厚的銀行工作，飛往台灣拜訪創辦人，並在2012年在韓國開設了第1家貢茶門市。短短3年內，他將貢茶品牌在韓國的門市數量擴展到了300多家。

根據「 CNBC Make It」 查閱的文件顯示，該公司在2024年系統銷售額超過5.78億美元。

他表示，一開始投入珍珠奶茶業時，生意並不容易，他每天都必須長時間工作，親自準備飲料，服務顧客。

但他注意到一件事，學生們非常喜歡價格便宜、口味好的飲料，這讓他意識到，價格親民將會是一個關鍵優勢。

因此，他專注於提供價格實惠的產品，並持續改進配方，隨著時間推移，他的飲料店變得越來越受歡迎，顧客數量穩定成長。

幾年後，他開始擴展業務，開設更多門市，但真正的轉折點，是他採用了加盟模式，透過加盟，其他創業者可以開設使用他品牌的門市，而公司則提供原料、配方，以及營運支援。

這種模式讓公司能夠快速擴張，同時保持較低的成本，公司不需要自己經營每1家門市，但仍然能從每1家門市獲利，這個策略證明非常成功，門市數量迅速增加，遍布中國各地，如今，這家公司已經擁有數千家門市，並且每年創造超過5億美元的收入。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法