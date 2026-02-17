英特爾18A有突破就能追台積電？外媒曝超殘酷真相

外媒認為，英特爾先進製程雖已有所進展，仍面臨諸多挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國需要尖端晶片，英特爾能做到嗎？外媒指出，英特爾是美國唯一一家從事先進技術研發的晶片製造商，其18A（對標台積電2奈米）製程已有所突破。然而，因為台積電持續引領業界，為蘋果、輝達等眾多科技巨擘生產晶片，英特爾五年來一直試圖分一杯羹，至今卻未宣布任何大型客戶，甚至英特爾也將部分尖端晶片設計外包給競爭對手台積電。

《奧勒岡人報》（The Oregonian）以「美國需要尖端晶片。英特爾能做到嗎？它會嘗試嗎？」為題，長文解析英特爾現況及未來發展。

報導說，英特爾曾是全球規模最大、技術最先進的晶片製造商，但十年前一系列工廠和領導層的失誤使其業務陷入困境。如今，英特爾位於希爾斯波洛（Hillsboro research）的研究中心仍擁有數千名科學家，負責研發新一代晶片製程。

去五年，英特爾俄勒岡州的工程師們取得了長足進步，彌補了英特爾在2010年代失去的市場份額。該公司是美國唯一一家從事此類先進技術研發的公司，其名為18A的全新技術在晶片架構、性能和效率方面都實現了重大突破。

但這可能還不夠，台積電持續引領業界，為蘋果、輝達等眾多科技巨擘生產晶片。英特爾五年來一直試圖分一杯羹，但至今尚未宣布任何大型客戶。英特爾甚至將部分尖端晶片設計外包給競爭對手台積電。

英特爾仍然自行生產大部分晶片。但過去兩年，該公司已在俄勒岡州裁員6000人，許多頂尖研究人員也已離職。去年夏天，英特爾發出警告，表示除非贏得一些大型外部客戶，否則將放棄下一代生產技術14A（1.4奈米），此舉震驚科技業。

這將導致美國國內沒有任何晶片製造商能夠自主研發先進技術。美國的國防和科技產業將不得不依賴海外創新。英特爾上個月在提交給監管機構的文件和與分析師的對話中，再次重申了放棄14A處理器的警告。但其高層堅稱，由俄勒岡州工程師開發的14A處理器進展順利，英特爾正在全力推動未來幾代技術的研發。

英特爾的技術或許再次接近領先地位，但它的商業模式卻如同「恐龍」一般過時。該公司是碩果僅存的既設計又製造晶片的主要廠商。其他所有大型廠商都選擇了專注於其中一項或兩項技術。例如，輝達透過設計一種GPU，在人工智慧市場佔據主導地位，英特爾錯失了這個蓬勃發展的領域。輝達也沒有生產任何GPU，而是將設計外包給台積電。

建造一座領​​先的工廠需要耗資100億美元，而且每年還要花費數十億美元來跟上製造技術的進步。英特爾表示，如果其唯一的客戶是英特爾自身，那麼它就無法承擔如此巨大的支出，尤其是在其晶片市場（主要用於個人電腦和伺服器）也在萎縮的情況下。

這對英特爾和美國來說都是一個難題，因為美國需要先進的製造業和能夠使這些工廠保持領先的國內公司。

目前，英特爾正努力維持財務穩定，直到其技術實力得到證明，並贏得一些外部客戶，以幫助補貼其製造流程的持續投資。去年夏天，川普政府與英特爾達成協議，向其投資89億美元，隨後輝達和日本軟銀也分別投資了數十億美元。這筆資金不僅僅是救命稻草。與政府和富裕支持者的關係為英特爾在業界贏得了影響力，並可能為其打開通往潛在客戶的大門。

從長遠來看，蘋果、輝達和其他大型科技公司都不希望完全依賴台積電，作為其尖端晶片的唯一來源。他們很可能樂於將英特爾作為第二選擇。但由於他們中沒有一家簽約使用英特爾的工廠，顯然他們並不相信英特爾能夠交付產品，至少目前是如此。

學者指出，英特爾歷經裁員後，許多學生對該公司興趣減弱。示意圖。（彭博）

除了技術及爭取客戶面臨突破外，還有人才問題。波特蘭州立大學工程學教授圖舍爾 （Christof Teuscher），從事博士生教學近20年，培養的博士生後來都去了英特爾工作。如今，他說，英特爾不再招人，學生也不想去。

圖舍爾說，學生對Ampere和AheadComputing等俄勒岡州新興晶片公司，以及輝達更感興趣。他對英特爾自身未來的發展方向表示質疑。他說，英特爾具有實力，但他們輸掉了那場比賽，而且他們似乎甚至都不願意追趕。

不過，曾在英特爾擔任工程師和晶片架構師長達25年的塔耶布（Jamel Tayeb），退休後於去年秋季成為波特蘭州立大學工程系的教授。塔耶布表示，英特爾現在再次傾聽技術人員的意見，他相信這就是英特爾能夠克服技術困境的原因。

