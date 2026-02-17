財運超旺！斗六彩券行又開出大樂透頭獎 人潮擠爆

斗六大發財彩券行又開出大樂透頭獎，門前擠爆搶買彩券人潮。（記者鄭旭凱攝）

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕斗六大發財彩券行除夕夜又開出大樂透1.2億頭獎一注獨得，財運旺到爆，而且成為113年來唯一一家兩度開出大樂透頭獎的彩券行，財運旺到爆。店家今天早上貼紅榜、放鞭炮慶祝。

除夕夜大樂透1.2億頭獎一注獨得獎落雲林縣，位於斗六市中和里的「大發財電腦彩券行」，去年2月也開出億元的大樂透頭獎，連續兩年新春期間開出大樂透頭獎，而且是本屆（第五屆）113年至今，唯一一家兩次開出大樂透頭獎的獎券行，創下難得的幸運紀錄。

請繼續往下閱讀...

「大發財彩券行」前年5月有蝴蝶在電腦前飛來飛去，隔天就有顧客刮中100萬元，去年2又開出1億元大樂透頭獎。業者曾國書說，彩券行鄰居就是賣黃金的銀樓，可能因此財運特別旺。

曾國書說，這次1.2億頭獎被哪個幸運兒抱走？真的毫無頭緒，因為不僅有很多公司尾牙、民眾過年紅包、過年返鄉民眾都會來買，尤其彩券行離斗六火車站走路不到5分鐘，過年期間彩券行每天大排長龍，真的猜不出來幸運兒是誰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法