舊汽車進口新制上路 適用從低核估價格

海關表示，進口舊汽車新制今年起上路。（基隆關提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為簡化舊汽車進口通關程序並減少核估爭議，財政部關務署去年底修正「進口舊汽車核估作業要點」，自今年起開始實施，此次修法重點包括：擴大估價參考資料，納入J.D.POWER新車批發價格，適用從低核估規定，避免徵納雙方爭議；旅客攜回國外自用舊汽車，符合條件者，可適用簡化估價程序。

財政部關務署基隆關說明，過往自北美進口舊汽車，若查無Kelly Blue Book（KBB）的新車批發價格Invoice，而無法適用以扣減折舊方式核估完稅價格，新制定明可改採J.D. POWER相同型式年份的新車批發價格INVOICE扣減折舊，與其平均Average Trade-in 價格比較後，從低核估完稅價格，解決實務執行困難，並兼顧納稅義務人權益。

另針對個人自用舊汽車，增訂旅客因留學、公務或工作旅居國外超過1年，可檢附原始新車購買契約或訂單、付款證明、在國外已領照1年以上的本人行車執照及旅居證明文件，海關得依據折舊表計算折舊率，並核定完稅價格。 基隆關提醒，旅客因留學、公務或工作而攜回自用舊汽車，務必保留購車時原始單據及相關證明文件，以利海關快速審核。

