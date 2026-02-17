趁彩券行開出大獎沾喜氣 苗栗上班族刮中100萬

台彩表示，「2000萬超級紅包」有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，已刮出2個2000萬元、103個100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，苗栗一位男性上班族，下班偶爾會到店裡玩刮刮樂、買彩券，聽聞彩券行14日剛開出今彩539頭獎，隔天就立刻到彩券行挑刮刮樂想沾沾喜氣，一進店就隨手指了一張「2000萬超級紅包」，沒想到竟然就刮出100萬元！男子驚呼，真的跟電影的台詞一樣，「好耶！好運還沒走！」

苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路「成運彩券行」代理人古小姐也表示，太不可思議了，沒想到前一天店裡才開出今彩539加碼頭獎，隔天接著刮出100萬大獎，仔細回想前幾天白沙屯媽祖的后里分靈遶境來過彩券行，不只在店裡三進三出，還駐駕一段時間才離開，可能是媽祖冥冥之中有保庇。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至2月16日止，已刮出2個2000萬元、103個100萬元。

