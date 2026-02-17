AI兩樣情！美「5巨頭」今年市值暴跌近44兆 ，台積電身價漲逾9兆。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球市值最高的科技股在經歷了多年的大幅上漲後，今年市值大幅下跌，由於投資者質疑在人工智慧領域的大量投入是否會產生足夠的回報來支撐其高市值，微軟、輝達等5巨頭，今年來市值暴跌1.39兆美元（約新台幣 43.79兆），反觀護國神山台積電不僅未受衝擊，還逆勢大暴增，今年來市值增2938.9億美元（約新台幣9.25兆）。

路透報導，微軟由於擔心其人工智慧業務面臨風險，以及來自Google最新 Gemini 模型和 Anthropic 的Claude Cowork人工智慧代理的日益激烈的競爭，公司股價今年迄今已下跌約 17%，截至週五，其市值蒸發了約 6130 億美元（約新台幣19.3兆），至約2.98兆美元（約新台幣93.87兆）。

本月初，亞馬遜表示預計今年資本支出將成長超過 50%，然市場憂AI支出，短期難以回報，導致股價受到衝擊，今年以來，公司股價已下跌約13.85%，市值蒸發約3430億美元（約新台幣10.8兆），目前公司市值約2.13兆美元（約新台幣67.1兆）。

至於輝達、蘋果和 Alphabet 的市值，今年來也分別下降了896.7億美元（約新台幣2.82兆）、2564.4億美元（約新台幣8.1兆）和879.6億美元（約新台幣2.77 兆），至4.44兆美元（約新台幣139.86兆）、3.76兆美元（約新台幣118.44兆）和 3.7兆美元（約新台幣116.55l兆）。

此次拉回標誌著市場心理發生了更廣泛的轉變，投資者在經歷了多年的投機熱情之後，從獎勵人工智慧的長期雄心壯志轉向要求短期盈利可見性。

相較之下，台積電（2330）和三星電子則逆勢走揚，同期，市值分別增加了2938.9 億美元（約新台幣9.26兆）與2728.8億美元（約新台幣8.6兆），使其市值分別達到1.58兆美元（約新台幣49.77兆）和8170億美元（約新台幣25.74兆）。

