同事集資新手爸當代表 刮中100萬又中10萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，嘉義大林一群公司同事，年前趁著公司發放年終獎金後，6位同事決定合資購買1本「2000萬超級紅包」，並推派其中一位剛升格新手爸爸的同事前去彩券行購買，一行人在辦公室有說有笑地刮，結果同1本刮刮樂竟刮中100萬元及10萬元。

根據嘉義縣大林鎮中正路「錸運財彩券行」代理人陳小姐轉述，一群人在辦公室刮獎，直到其中一張出現驚人的數字，氣氛瞬間凝結，一開始以為是看錯，經過仔細核對後，確認刮中了100萬，辦公室裡爆出熱烈歡呼聲；更讓人驚喜的是，同1本彩券還中了1張10萬元獎項，堪稱雙喜臨門！這群集資的同事們均分獎金後，各自打算將獎金用來添購家電、替父母紅包加碼，將這份好運延續到家人身上。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。根據統計，截至2月16日止，已刮出2個2000萬元、103個100萬元。

