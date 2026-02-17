2利多催化 國際油價漲逾1％

2利多催化，國際油價上漲逾1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕2利多催化，國際油價週一 （16 日） 走高，反彈逾１％，市場一方面緊盯美國與伊朗核談判進展，另一方面也開始消化OPEC+ 可能在未來數月增加供應的風險，使原油價格在地緣政治支撐與供需疑慮之間拉鋸。

布蘭特原油期貨週一收盤上漲0.90美元，漲幅 1.33%，報每桶 68.65 美元，繼續脫離上週四刷新的2月3日以來低點，至於西德州中質原油 （WTI）由於美國週一逢總統日假期，當日沒有結算價。

綜合媒體報導，分析師指出，油價近期表現相對穩定，主要受到美伊緊張局勢支撐。PVM分析師 Tamas Varga 表示，市場對供應中斷的擔憂仍在，為油價提供風險溢價支撐。

根據消息，美國與伊朗預計於週二在日內瓦展開第2輪會談，重點聚焦伊朗核計畫。會談前，伊朗外長已與聯合國核監督機構主管會面；另有伊朗外交官透露，雙方討論範圍也可能涵蓋能源與礦業投資，以及飛機採購等議題。

SEB分析師在報告中指出，布蘭特原油後續走勢高度取決於伊朗局勢。若緊張升溫，布蘭特可能上看每桶80美元；若局勢降溫，則可能回落至60美元。

另一方面，交易員表示，OPEC+ 正傾向自 4 月起恢復增產，結束先前3個月的暫停增產安排，相關決策預計將在 3 月 1 日會議上拍板。市場人士認為，若增產成真，可能限制油價後續漲幅。

接下來，市場焦點將依序落在週二的日內瓦會談、3 月 1 日的 OPEC+ 會議，以及 2 月 19 日美國能源資訊署 （EIA） 即將公布的最新原油庫存週報。

