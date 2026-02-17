金價又翻車失守5000美元大關！最新「挑戰價」曝光。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國和亞洲主要市場週一（16日）因假期休市，市場流動性低迷，加上美元走強，給金價帶來壓力，金價下跌超過1%，失守5000美元大關。

截至格林威治標準時間16:19，現貨黃金下跌1.3%，至每盎司4976.37美元。4月交割的美國黃金期貨下跌1%，至每盎司4996.60美元。

路透報導，瑞銀分析師喬瓦尼·斯陶諾沃表示，由於假期導致流動性下降，黃金價格本週在每盎司5000美元附近區間波動。

美國近期公佈的經濟數據顯示，聯準會降息前景喜憂參半，因為1月美國消費者物價漲幅低於預期，而同月就業成長卻意外加速。

芝加哥聯邦儲備銀行行長奧斯坦古爾斯比上週周五表示，利率可能會下降，但他同時指出，服務業通膨仍然很高。

市場參與者預計，美國央行將在3月18日的下次會議上維持利率不變。

不產生利息的貴金屬在低利率環境下往往表現良好。

據1位伊朗外交官週日透露，在地緣政治方面，伊朗正在尋求與美國達成1項能為雙方帶來經濟利益的核協議。

OANDA旗下MarketPulse的分析師Zain Vawda表示，目前我會將黃金的中期目標價從5500美元下調至5100美元至5200美元區間，但目前形勢瞬息萬變。

其他貴金屬交易：

現貨白銀價格下跌2%至每盎司75.83美元，此前一度下跌3%。上週五，白銀價格上漲3.4%。

現貨鉑金下跌 1.7% 至每盎司2027.39 美元。

鈀金下跌 2% 至每盎司 1719.44 美元。

