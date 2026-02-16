除夕夜大樂透頭獎1注獨得1.09億 獎落這個縣市

今晚大樂透頭獎1注中獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚除夕夜（16日）威力彩頭獎摃龜，下期（19日）頭獎獎金保證2億元。大樂透頭獎則有1注中獎，獨得獎金1.09億元，獎落雲林縣斗六市中華路「大發財電腦彩券行」。

另，今晚大樂透春節大紅包開出24組，總中獎注數31注，其中17組為單注中獎，7組為2注均分；小紅包開出44組，總中獎注數為56注，其中34組為單注中獎，8組為2注均分，2組為3注均分。台彩表示，截至本期為止，累積開出大紅包126組、剩餘354組，累積開出小紅包185組、剩餘615組，下期（17日）將繼續加開大、小紅包獎項。

本期威力彩中獎號碼「02、06、19、33、36、38」，第二區「03」。本期今彩539中獎號碼「05、07、15、18、34」；39樂合彩中獎號碼「05、07、15、18、34」。本期3星彩中獎號碼「752」；4星彩中獎號碼「2417」。

另，本期大樂透中獎號碼「11、16、18、27、38、46」，特別號「43」；49樂合彩中獎號碼「11、16、18、27、38、46」。大樂透春節大紅包中獎號碼「05、06、15、20、21、31、36、39、40」；小紅包獎號「33」。

