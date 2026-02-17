好想中大獎！億元中獎人特徵大公開

台彩公布億元中獎人特徵，水象星座、屬馬、濃眉、耳垂大等蟬聯好運。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕億元中獎人特徵大公開！台灣彩券公司表示，去年全台共開出22注億元頭獎，其中21名中獎人已完成獎金兌領，根據中獎人填寫的匿名問卷進行統計，勾勒出億元中獎人的大致輪廓，去年女性中獎人比率大幅增加，且有7成中獎人超過50歲，星座則以水象星座占比高，屬馬、濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇也蟬聯好運氣。

根據台彩統計，2025年21位已領獎的億元中獎人中，12名為男性、9名為女性，男性占5成7、女性占4成3，相較2024年超過9成為男性，女性中獎人占比大幅增加。若從年齡分布來看，億元中獎人主要分布在50歲至59歲及60歲至69歲，各占28.6％；與2024年相比，中高齡占比增加，50歲以上占比由55.1％增至71.4％。

另，2025年億元中獎人，有42.9%血型為O型，A型及B型各占23.8%；2024年億元中獎人血型則以O型及B型最多，各占42.3％及26.9％。此外，去年億元頭獎中獎人的星座以牡羊座最多、占19％，而這兩年水象星座（雙魚座、巨蟹座、天蠍座）都是最旺的星座，2024年占34.4%、2025年占38.1％。

生肖方面，去年億元中獎人生肖以屬馬、屬雞最多，各占19％，其中屬馬已連續2年占比最高。至於億元中獎人的面貌特徵，台彩指出，億元中獎人傾向為圓型臉、額頭高、八字眉、濃的眉毛、大眼睛、雙眼皮、耳垂大、蒜頭鼻、大嘴加薄唇，其中濃眉、耳垂大、蒜頭鼻及薄唇四個特徵與2024年相同。

