去年全台開出22注億元頭獎 這2個縣市最幸運

台彩表示，去年全台共開出22注億元頭獎，台中、桃園各5注最多。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕過年買彩券，哪個縣市最旺？根據台彩統計，去年威力彩、大樂透共開出億元以上頭獎22注、總獎金85.61億元，分別落在10個縣市，且有17注獎落六都，以台中市、桃園市各5注最多，台北市2注次之；若依中獎金額統計，前2名縣市分別為台中市31.18億元、新北市20.07億元、花蓮縣7.92億元，合計59.17億元、占總獎金的69.1％。

台彩指出，去年威力彩、大樂透、今彩539共開出417注頭獎，其中億元以上頭獎有22注。威力彩開出5注億元頭獎，頭獎總獎金44.4億元，去年2月及6月開出的頭獎獎金分別為20.07億及17.38億元；大樂透開出19注頭獎，其中17注獎金超過1億元；今彩539開出頭獎393注，頭獎總獎金達28.6億元、年增4成3。以中獎級距來看，去年開出的417注頭獎中，有46注獎金未達500萬元；347注介於500萬至1000萬元；2注超過1000萬元但未達1億元；20注超過1億元但未達10億元；2注獎金超過10億元。

另，去年今彩539開出393注頭獎，較前年增加47注，以去年總開獎期數316期計算，平均每期開出1.2注頭獎。以開出地區而言，開出最多今彩539頭獎的縣市為新北市83注，台中市43注、桃園市40注分居2、3名；若與前年相較，新北市增加18注、基隆市增加12注最多。

