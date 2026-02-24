LTN經濟通》一帶一路冤魂多 中國國企草菅人命

泰國在今年1月傳出，由中國投資的泰國高鐵一台起重機倒塌，造成至少34人死亡。（法新社資料照）

泰國高鐵事故 列車脫軌34人死亡

〔財經頻道／綜合報導〕泰國在今年1月傳出，由中國投資的泰國高鐵一台起重機倒塌，砸中行進中的客運列車，導致列車脫軌，至少34人死亡、66人受傷，這也讓北京在東南亞的一帶一路建設再次被放大檢視。

據當地媒體報導，事故發生時，起重機正在吊起一大塊混凝土，隨後起重機倒塌，混凝土的物件也掉落在火車上。事故導致列車脫軌，部份車廂被壓毀，其中一節車廂起火。根據官方公佈的資訊，事故發生時，列車正從曼谷開往烏汶叻差他尼，列車上約有171名乘客，大多是學生和前往其他地區上學、上班的人員。

請繼續往下閱讀...

目擊者那克通（Maliwan Nakthon）表示，事件發生的瞬間，一些小碎片，像是混凝土碎片開始掉落，這些碎片掉落後，起重機開始慢慢滑動並撞擊，撞擊力道很大，最後倒下壓垮了列車，前後不到1分鐘的時間。

這個工地現場是北京支持、斥資約54億美元（約新台幣1705億元）的泰國高速鐵路網建設的一部份。相關計劃旨在2028年前將泰國和鄰國寮國、中國昆明串聯起來，實現中國一帶一路基礎設施倡議的一部份，中國在寮國建設的一條高鐵已經通往中國西南部。

高鐵專案顧問、工程顧問魯吉維法特（Theerachote Rujiviphat）表示，建造該路段的義泰發展公司（Italian-Thai Development）應該為事件負起全責，掉落軌道的起重機也屬於義泰發展公司。

去年3月，泰國曼谷一座摩天大樓在地震後倒塌，這項建案係由中國中鐵十局承建。

（美聯社資料照）

曼谷審計大樓 是義泰發展和中鐵十局合建

在這次的事件中，中方警告泰國不應試圖將責任推給中國，他們認為不能只是因為相關建設與中國有關，中國就被不公平地捲入外國承包商「失敗的漩渦」，堅持這次出事故的路段是由泰方。

義泰發展過去就曾發生事故，這是泰國最大的建築承包商之一，曾負責建造曼谷一座摩天大樓，這座建設中的大樓在去年3月地震中倒塌。而當時媒體就揭露，義泰發展公司在相關建案中與中國資本「關係密切」，這座尚未完工的曼谷審計大樓是義泰發展和中鐵十局的合資建案，這棟大樓是這場地震中曼谷唯一倒塌的建築。

外媒引述曼谷工人的話稱，中鐵十局拖欠承包商款項，導致建築材料品質低劣。反貪腐機構災後來的調查中也發現，大樓殘骸中發現的扭曲金屬中含有劣質鋼筋，這些鋼筋由一家中資的泰國工廠所生產。

塞爾維亞的諾維薩德火車站戶外混凝土遮棚坍塌，造成15人死亡。（法新社資料照）

塞爾維亞火車站坍塌 15人死亡

中國與各國合作的一帶一路工程過去也曾傳出重大工安意外，2024年11月，塞爾維亞的諾維薩德（Novi Sad）火車站戶外混凝土遮棚坍塌，造成15人死亡，當時車站正在一帶一路計劃的支持下進行翻修工程。

中國與匈牙利、塞爾維亞簽署重建塞爾維亞、引進高鐵的備忘錄，主要負責工程的是中國中鐵集團和中國交通建設集團。

這起事故在當時引起塞爾維亞社會的不滿，民眾認為造成意外的部份原因是工程未確實遵循建築安全法規、政府與中國的合作不透明等問題。這起事件也成為導火線，引發數十萬人對政府的抗議，最終導致塞爾維亞時任總理佛契維奇（Milos Vucevic）引咎辭職。

中國和印尼合作的雅萬高鐵興建期間過程中多次傳出意外與爭議，更曾出現出軌意外。（美聯社資料照）

印尼雅萬高鐵 意外不斷

中國與印尼合作的興建印尼高速鐵路（雅萬高鐵），也是中國一帶一路多次出包的建設之一，全長超過140公里、連接雅加達與萬隆的高鐵建設，興建期間過程中多次傳出意外與爭議，更曾出現出軌意外。

雅萬高鐵由中國與印尼合資的「印尼中國高鐵公司」（KCIC）負責建造，由印尼財團佔股60％，中鐵佔股40％。

2022年12月，在習近平訪問印尼期間試乘該線路兩個月後，試運行期間發生脫軌事故，造成2名工人死亡。由於徵地和其他延誤，建設成本不斷攀升，這不僅加重了政府的財政負擔，也加劇了民眾的不滿，印尼反貪腐委員會於去年10月對整個計劃展開了調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法