真的好會吃！研調揭2026泡麵市場規模衝破2兆大關

全球泡麵市場規模持續擴大。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕泡麵方便且口味多樣，深受不小消費者喜愛。市場情報公司發布最新預測指出，全球泡麵市場規模將從2025年的625.2億美元（約台幣1.97兆），成長至2026年的668.1億美元（約台幣2.1兆），年增6.9%，以亞太地區成長最快。

《EIN Presswire》報導，商業研究公司（The Business Research Company，TBRC）發布《2026年全球泡麵市場報告-市場規模、趨勢與2026-2035年全球預測》，報告指出，隨著生活節奏加快，人們對快速方便餐點的需求日益增長，泡麵產業可望持續擴張。

請繼續往下閱讀...

報告估計，全球泡麵市場規模將從2025年的625.2億美元，成長至2026年的668.1億美元，年增6.9%，多種因素推動泡麵市場增長，包括城市人口的增長、消費者對價格實惠的速食食品的需求增加、零售管道的拓展以及學生和上班族消費量的增長。此外，食品包裝技術的進步也有助於維持產品的鮮度和吸引力。

報告認為，泡麵市場將強勁成長，2030年，泡麵市場規模預計將達到895.2億美元（約台幣2.82兆），複合年增長率（CAGR）為7.6%，主要得益於消費者對健康泡麵的需求以及高端和功能性產品的開發。網上購物的興起和對環保永續包裝日益增長的重視也發揮重要作用，另外，低油加工方法等創新技術正在提升產品品質。

報導強調，亞太地區在泡麵市場中脫穎而出，成為領先區域。2025年亞太地區登上全球最大的泡麵市場，預計在整個預測期內保持最快的成長速度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法