金管會除夕派員抽測7縣市、9家ATM 運作均順暢

金管會於除夕當日，派員分別到7縣市實地抽測金融機構ATM之運作情形。圖為金管會主委彭金隆（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為瞭解農曆春節期間自動提款機（ATM）之運作情形，並確保民眾使用ATM如遭遇問題時，金融機構可提供諮詢服務，金管會於除夕當日，派員分別在「臺北市」、「新北市」、「桃園市」、「彰化縣」、「嘉義縣」、「高雄市」及「宜蘭縣」等7縣市，實地抽測金融機構ATM之運作情形。

金管會表示，經測試9家金融機構之分行所設置ATM，均能順利提領現金，該等ATM所標示之客服電話亦有專人接聽，運作順暢。

金管會官員指出，金融機構於春節期間金融服務因應措施包括：資安防護不疏漏、電子銀行服務不中斷、ATM服務不中斷，以及支付交易不阻塞。金管會也提醒民眾，農曆春節期間可善加利用金融機構所提供的各項服務，便利過新年。

此外，金管會也提醒民眾春節期間慎防信用卡盜刷。由於今（115）年農曆春節假期長達9天，金管會提醒民眾春節期間進行信用卡消費或網路交易時，應提高警覺，慎防信用卡資訊遭詐騙集團利用，致使信用卡遭盜刷之情形。

金管會指出，信用卡相關詐騙手法層出不窮，詐騙集團常透過簡訊、釣魚網站或一頁式廣告等管道，誘使民眾點選連結並輸入信用卡卡號、有效期限及一次性密碼（OTP）等重要資訊，進而完成網路交易，或將信用卡綁定於詐騙集團之手機，造成盜刷之情事。

為了保障民眾使用信用卡之安全，金管會提醒民眾注意下列事項，避免信用卡遭盜刷：

1、慎防來路不明之簡訊、連結或電子郵件：請勿點選來路不明之簡訊、網頁廣告或電子郵件附帶之連結網址，也避免在不熟悉網頁輸入信用卡資訊，以降低被盜刷之風險。

2、詳閱OTP驗證簡訊內容：OTP是進行信用卡網路交易及綁定等作業之重要認證方式，民眾在輸入OTP前，應核對簡訊內所載之交易幣別、金額及交易目的是否與實際交易相符；若發現異常，請立即聯繫發卡機構進行確認，切勿隨意輸入OTP。

3、 主動留意並管理信用卡使用情形：民眾可定期檢視信用卡交易紀錄，注意發卡機構提供之消費即時通知，並善用行動銀行之查詢功能，以即時掌握信用卡之交易狀況；若發現非本人消費或可疑交易，應立即聯繫發卡機構處理，以降低損失風險。

金管會強調，民眾春節期間消費活動增加，應特別留意個人信用卡之使用情形，如接獲可疑簡訊、電子郵件或其他通知，應提高警覺，切勿輕信點選連結，並立即向發卡機構聯繫或撥打「165」警政署防範詐騙專線查證，以確保自身財產安全。

