麝香葡萄最殺甜甜價！韓媒驚爆價格崩盤1公斤不用40元

2026/02/16 13:46

韓媒指出，韓國「晴王麝香葡萄」價格持續走跌。（彭博資料照）韓媒指出，韓國「晴王麝香葡萄」價格持續走跌。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國晴王麝香葡萄（Shine Muscat）在供應過剩下，價格一路下殺，春節前夕也沒有因為需求增加而走揚。韓媒16日披露，2公斤裝晴王麝香葡萄11日價格跌至3300至5500韓元（約台幣72.6元至121元），相當於每公斤約台幣36.3元至60.5元，比2022年同期暴跌近9成。當地議員呼籲政府採取緊急措施，挽救因價格崩盤而瀕臨生存邊緣的果農。

韓國《中央日報》16日報導，在慶尚北道永川、金川等地，以晴王麝香葡萄為主要農作物，在農曆新年假期前夕價格暴跌。這種曾經備受追捧的「名貴水果」如今卻面臨價格下跌和銷售低迷的困境，令果農相當沮喪。

根據安東農水產批發市場的批發價格，2月11日，2公斤裝優質晴王麝香葡萄的批發價在3300韓元至5000韓元之間（約台幣72.6元至121元），平均價格為4200韓元（約台幣92.4元）。一週前（3日）的平均價格為4500韓元（約台幣99元），1月10日的平均價格為5628韓元（約台幣123.8元），從數據可知，隨著春節假期臨近，價格不漲反呈現走跌趨勢。

報導說，若與更早之前的價格相比，下跌的現象則更為明顯。2022年2月10日，2公斤裝優質晴王麝香葡萄的平均批發價為2萬9100韓元（約台幣640.2元），若對比2026年2月11日平均批發價4200韓元（約台幣92.4元），今年的價格比當時重挫86%。

報導指出，晴王麝香葡萄在節日水果市場迅速失去價格競爭力和消費者青睞的最大原因，就是過度種植。曾被譽為高收益作物的晴王麝香葡萄種植者數量激增，如今該品種已佔慶尚北道葡萄種植總面積的60%（4829公頃）。

當地議員南英淑（音譯）坦言，果農連生產成本都無法支付，只能用砍伐自己辛勤培育的葡萄樹，這種悲慘的情況各地都在發生，他呼籲地方政府採取緊急且務實的措施，挽救因價格崩盤而瀕臨生存邊緣的農民。

至於台灣售價部分，除夕（16日）當天台北1傳統市場每台斤喊出177元，比去年每台斤280元跌了快4成。

