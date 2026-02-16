巨大創辦人劉金標辭世 享耆壽93歲

自行車大廠巨大（9921）集團創辦人劉金標，於今（16）日凌晨安詳辭世，享壽 93 歲。（巨大提供）



〔記者楊雅民／台北報導〕自行車大廠巨大（9921）集團創辦人劉金標，於今（16）日凌晨安詳辭世，享壽 93 歲。

巨大表示，對巨大而言，標哥（劉金標）不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人。1972 年，他創立巨大，從台灣出發，憑著對品質的堅持與對未來的想像，把巨大帶到世界舞台，也讓台灣自行車產業被真正看見。

巨大指出，劉金標一生投入自行車，始終相信這不只是一門事業，更是一種值得用一輩子去實踐的生活方式。許多人親切地稱他為「自行車傳教士」、「標哥」，那正是他一生留給大家的印象。

適逢新春時節，巨大依其一貫低調的心意，審慎向外界說明這個消息。相關後續安排將依家屬意願規劃，並於適當時機另行公告。

巨大集團旗下有四大核心品牌：針對專業與大眾的GIANT（捷安特）、女性專屬品牌Liv、通勤休閒品牌momentum、高端碳纖維零組件品牌 CADEX，集團也經營YouBike（微笑單車）公共自行車服務。

