央行升息在即 高市早苗大選後首會日銀總裁

日本首相高市早苗（右）與日銀總裁植田和男（左）將於週一（16日）舉行會談。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）總裁植田和男（Kazuo Ueda）與首相高市早苗（Sanae Takaichi）預計將於週一（16日）舉行雙邊會談，這將是執政黨在大選贏得壓倒性的勝利後，雙方首次會晤，這次會談可能會成為討論日銀升息計劃的場合。

《路透》報導，日本政府表示，高市和植田的會議將在日本時間下午5點（台灣時間下午4點）召開。市場普遍預測，隨著日圓疲軟、生活成本上升，可能會促使日本央行最快3月或4月上調利率。

兩人曾在11月舉行的面對面會談為日銀12月的升息奠定了基礎，會談即將登場之際，由於市場普遍認為高市將反對日銀提前升息，日銀匯率低迷。

植田在11月會議之後向記者表示，首相「似乎認可了」他的解釋，即日本央行正在逐步升息，以確保日本經濟平穩地實現通膨目標。一個月後，日銀將短期政策利率上調到30年來最高點0.75％。

高市帶領自民黨在2月8日的國會選舉拿下歷史性的勝利，加劇了市場對於這名鴿派首相是否會再次呼籲日銀維持低利率的關注。

一些分析師認為，日圓近期的反彈可能會改變政府對於未來升息步伐的看法，日圓在1月貶至接近具有重要心理意義的160大關後，上週回升近3％，創下2024年11月以來最大升幅。週一亞洲早盤，日圓兌美元匯率大約在153上下。

根據日本法律，日本央行在名義上享有獨立性，但這並未使其免受政治壓力的影響，過去日銀就曾面臨政府施壓要求擴大貨幣支持，以提振疲軟的經濟。日圓走勢長期以來是日銀採取行動的關鍵觸發因素，因為政界人士會向央行施壓，要求採取措施影響市場走向。

高市以提倡擴張性財政、貨幣政策文明，上任到目前為止，他一直對日銀的政策保持沉默，但在競選期間，高市的發言被市場解讀為宣揚日圓疲軟的好處。高市還有權提名今年日銀9名成員的理事會當中，空缺的2名理事人選，這可能會影響未來央行的政策辯論。

在植田領導下，日銀在2024年結束了央行大規模的刺激計劃，並多次上調短期利率，包括去年12月的升息。由於通膨已連續近4年超過2％目標，日銀強調，隨時準備繼續升息。市場則普遍預期，4月再次升息的可能性約為80％。

