一帶一路鬧出人命 中資水電站許可證慘遭印尼吊銷

〔財經頻道／綜合報導〕去年蘇門答臘島遭受致命洪水，造成大規模山崩，淹沒許多村莊，釀成上千人死亡慘劇。為此，印尼政府展開一波環境執法，撤銷28家涉及林業、油棕、可可、發電與採礦等企業的開發及營運許可證，一帶一路的投資項目中鏢。《南華早報》16日披露，這項撤銷令牽連一個中國支持的旗艦水力發電項目，也動搖投資者的信心。

報導說，2025年12 月印尼蘇門答臘發生洪災，造成1200多人死亡，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）所領導政府上個月宣布撤銷28家涉及林業、油棕、可可、發電與採礦等企業的開發及營運許可證，這項決定，受到環保組織的歡迎，被認為是期待已久的強硬姿態。但官員們承認，就連高級能源監管人員也未完全了解這項舉措，透明度和正當程序遭質疑。

中國國家開發投資公司旗下電力平台控制的巴當托魯（Batangtoru）水電站的營運許可也遭撤銷，這項水電站投資規模達16.7億美元（約台幣526億）。

印尼環境部對巴當托魯水電站的開發商和其他五家公司提起民事訴訟，指控他們破壞超過2500公頃的土地，並要求賠償超過4.8兆印尼盾（約台幣91億）。

印尼環境部長Dharma Hydro Nusantara在一份聲明中表示，我們堅持破壞者必將付出代價。任何通過破壞生態系統獲利的公司，都必須承擔起恢復生態系統的責任。中國官員則堅決否認有關水電站違法的指控。

印尼Padjadjaran 大學學者Jannus Siahaan，將該許可證描述為一顆政策定時炸彈，最終引爆了。他說，印尼政府似乎想傳達一個訊息，即綠色專案若危及關鍵生態系統，那麼在紙面上（名義上）未必具有合法性。因此，這不僅僅是損害控管，更是為了重建國家在環境政策上的公信力。他敦促當局迫使水電站開發商恢復周圍的生態系統，以確保撤銷令不會淪為口號。

