過年瘋出國 海關提醒旅客注意這些通關規定

台北關表示，春節將近，出入境旅客留意通關規定，旅遊平安更順心。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署台北關表示，春節連假期間出入境旅客眾多，入境旅客攜帶「自用及家用行李物品」（管制品及菸酒除外）免稅額為新台幣3.5萬元，超過免稅額部分，及有明顯營利行為或經常出入境且有違規紀錄等情形，不適用免稅規定者，應主動向海關申報。據統計，去年桃園國際機場出入境旅客攜帶超額外幣或黃金等，未申報或申報不實計104件，折合台幣約1億239萬元，其中黃金占最大宗。

另，台北關表示，若攜帶「動植物產品」入境或「超過免申報限額之現金、黃金及其他洗錢防制物品」出、入境之旅客，也應主動向海關申報，以免受罰。此外，國外購買的加熱式菸品及電子煙均不得輸入，請民眾勿攜帶或代購相關產品，共同維護通關順暢。

根據台北關統計，2025年桃園國際機場出入境旅客攜帶超額外幣或黃金等洗錢防制物品未申報或申報不實計104件（折合新台幣約1億239萬元，其中黃金占最大宗）；入境旅客經海關查獲攜帶豬肉腸、肉乾、肉鬆蛋捲及其他肉製品計642件、加熱式菸品2543件（合計加熱菸約15.9萬條、加熱器約6千組）、捲菸1912件（合計約3.8萬條），提醒出遊或返國旅客務必留意相關規定。

另，台北關表示，為加強防堵非洲豬瘟等境外動物傳染病入侵，已提高來自疫區入境旅客行李開箱查驗比率，提醒出遊切勿攜帶含肉製品入境，包括肉乾、肉鬆、香腸、火腿及含肉飛機餐等，如不確定所攜物品是否含肉品成分，建議主動走紅線檯洽詢並依規定申報，若經綠線檯通關被查獲，海關將依規定移請主管機關裁罰。

