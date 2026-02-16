新北土城男騎車出遊拋錨 買刮刮樂轉換心情竟中100萬

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有10個1000萬元，1200個100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，新北土城一名年輕男騎士，在春節連假時騎機車出遊，未料半路竟熄火拋錨，他站在路邊焦躁等候朋友接應時，為排解車子壞掉的鬱悶心情，決定走進旁邊彩券行刮一張轉換心情，挑選第一張「2000萬超級紅包」就幸運刮出1萬元，他立刻決定將刮中的獎金再繼續回購，沒想到幸運刮中100萬元。

根據新北市土城區福仁街「富旺發發發彩券行」代理人唐先生轉述，男子刮到一半忽然愣住並反覆揉了揉眼睛，手微微顫抖的將彩券遞店員幫忙確認，沒想到竟然真的刮中100萬元，男子當場興奮的大喊：「本來還在擔心機車維修費會很貴，現在連原本想換新重機的購車金都到手了，車壞得真是時候！」彩券行也開心地幫他放鞭炮慶祝，笑稱他是最「幸運的倒楣鬼」。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個二獎100萬元；根據統計，截至2月15日止，全國已刮出2個2000萬元、83個100萬元，還有8個1000萬元、1117個100萬元尚未刮出。

