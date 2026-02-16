鴻海尾牙豪發千萬大獎 基層員工因「謝金燕」留下成幸運兒

鴻海12日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」活動，送出10個1000萬元大獎。（鴻海提供）

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海（2317）12日在台北大巨蛋舉辦「2026全鴻海運動會」活動，送出10個1000萬元大獎，引發網路討論，近日也有幸運得主向媒體分享，自己只是基層行政，為了看金曲歌后謝金燕的表演而留到最後，卻意外成為最大獎贏家之一。

鴻海創辦人郭台銘今年沒有親自出席活動，但加碼3億元抽獎，其中，最大獎是1000萬元的「創辦人特別獎」，名額共10名；以及20萬新台幣的「20萬元現金獎」，名額共1000名，出手闊綽引發網路討論，不過，不少網友紛紛表示，「鴻海的頭獎都有設定一些提領年限之類的規定」、「抽獎跟績效有關」、「鴻海的大獎通常都是有條件限制，沒這麼好領」。

然而，根據《三立新聞網》報導，鴻海創辦人特別獎千萬現金得主之一的Jason透露，自己到職僅5年時間，只是土城總部上班的基層行政人員，並不是外界所想像分紅滿滿的核心單位，而是行政文書的「費用單位」。Jason強調，自己只是鴻海裡最基層員工，不是科長，也沒有領到領先群的A+考績，年薪甚至未破百萬。

Jason也回顧了自己中獎的過程，早在嘉年華活動中，鴻海董事長劉揚偉就神秘預告，「沒留到最後會後悔」，Jason直言，當時並沒有把這句話放在心上，單純是因為自己是「姊姊」謝金燕的小粉絲，為了看壓軸表演，才決定全程「坐好坐滿」。

表演結束後，進入最後的「創辦人特別獎」環節，Jason提到，在舞台上依序抽出得獎者後，連續有4人因提早離場、不在現場獎項收回重抽，Jason就是補抽的其中一名幸運兒。Jason表示，從座位跑到台上的路彷彿「靈魂出竅」、腎上腺素飆升，上台領獎時，眼裡只看得到董事長，拿紅包的手都在狂抖。Jason也透露，自己在得獎後立刻向妻子報喜，妻子卻只回4個字「可以置產」。

針對外界熱烈討論的「抽獎資格」，鴻海則表明，只要在職滿1年，不分本國籍、外國籍，不分事業部門都有抽獎資格，獎金發放純粹為了犒賞員工辛勞，並無網傳的綁約條款，獎金全額年後入帳。

