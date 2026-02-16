派拉蒙重回戰局？彭博：華納兄弟考慮重啟出售談判

知情人士透露，華納兄弟探索正在考慮重啟與派拉蒙的出售談判。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）在收到競爭對手好萊塢製片商派拉蒙天舞（Paramount Skydance）最新的修改報價之後，正在考慮重新和對方展開出售談判。

《彭博》報導，知情人士表示，華納兄弟董事會成員正在討論派拉蒙是否能提供更優渥的收購方案，這可能引發與網飛（Netflix）的第2輪競購戰。知情人士補充，董事會尚未決定要如何應對，也可能會維持目前與Netflix的協議。

派拉蒙上週提交了修訂後的條款，解決了幾個問題，如果華納兄弟方面決定終止目前的協議，派拉蒙將負責支付欠Netflix的28億美元（約新台幣884.1億元）費用，並稱願意為華納兄弟的債務重整提供擔保。派拉蒙也表示，如果交易無法在12月31日前完成，將向華納兄弟的股東進行補償，表明了派拉蒙有信心這項交易能迅速獲得監管機構的批准。

華納兄弟對於派拉蒙的報價仍有些擔憂，其中許多考量已經在先前的聲明中闡述過，但這是董事會第1次考慮派拉蒙的報價，可能會促成更好的交易，或是促使Netflix提高報價。

目前，華納兄弟已同意以每股27.75美元的價格，將同名工作室和HBO Max串流業務出售給Netflix。華納兄弟一直在加緊舉行股東投票表決與Netflix的協議，而旗下擁有哥倫比亞廣播公司（CBS）和MTV的派拉蒙影業則以每股30美元的收購邀約，直接向華納兄弟公司的股東喊話，並遊說監管機構批准這項交易。

派拉蒙影業和Netflix都已表示，為了達成對美國最大媒體公司之一華納兄弟的收購協議，他們願意提高報價。派拉蒙執行長艾里森（David Ellison）表示，目前的報價並非最終報價，而Netflix高層也向股東透露，報價可能會進一步提高。兩家公司都持謹慎態度，避免過度支出，由於投資人擔憂華納兄弟的收購案，Netflix的股價已從6月的高點跌超過40％。

如果華納兄弟決定重新與派拉蒙接洽，該公司需要先通知Netflix。派拉蒙去年主動向華納兄弟發出收購邀約，引發了一場競購，派拉蒙多次提高報價，但最終還是敗給了Netflix。派拉蒙高層堅稱，他們的方案更加優渥，並在過去幾個月積極遊說監管機構和股東。

