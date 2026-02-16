APEC廣州交鋒！美力推AI與海事監控技術 劍指中國擴張

雖然美國總統川普（左）預計4月訪問北京，中國國家主席習近平（右）也將在11月主持APEC領袖峰會，但雙方在實質議題上的競爭卻愈發白熱化。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管2026年亞太經濟合作會議（APEC）由中國主辦，但川普政府並未因此趨於低調。在近日於廣州召開的第一次資深官員會議中，美方官員積極推廣美國的人工智慧（AI）與海域監控技術，力圖在數位治理與海洋權利兩大領域，正面抗衡中國日益擴張，美中科技與地緣政治的角力戰火，已直接延燒至中國家門口。

路透報導，雖然美國總統川普預計4月訪問北京，中國國家主席習近平也將在11月主持APEC領袖峰會，但雙方在實質議題上的競爭卻愈發白熱化。美國APEC資深官員梅斯（Casey Mace）在廣州會議上宣布，川普政府已設立一筆2000萬美元（約新台幣6.3億元）的專項基金，旨在協助亞太區域夥伴採用符合美國標準的AI技術。

這項舉措被視為美國鞏固新興技術領導地位的關鍵一步，更是對中國「數位威權」輸出的直接反制。美國國務院1名發言人直言不諱地指出：「中國的AI技術壯大了中國共產黨的宣傳機器與審查制度，其AI治理願景本質上是尋求威權鎮壓。」

川普去年7月簽署行政命令，確立「確保美國AI技術、標準及治理模式能在全球各地採用」的戰略目標。美方此次在廣州強力推銷，旨在警告亞太國家，選擇中國技術可能面臨的政治風險，並試圖在制定全球AI規則的賽局中，防堵北京掌握話語權。

儘管中方駁斥相關指控並呼籲合作，但美方抗中立場鮮明，絲毫沒有妥協跡象。

除了虛擬世界的AI戰場，美方在實體海域與中國較勁的態勢同樣激烈。針對太平洋區域日益嚴重的非法、未經通報及無管制（IUU）捕撈問題，美國將矛頭直指中國，並向亞太國家推銷由美國民間研發的高科技監控解決方案。

美國國務院海洋環境與科學事務部門代理首席副助卿裴利（Ruth Perry）向路透表示，罕見地以嚴厲措辭點名中國。她指出，中國擁有多達1萬8000艘遠洋漁船的龐大船隊，對許多小型濱海國家的執法能力構成重大挑戰，也嚴重威脅區域糧食安全與海域主權。

「許多國家都受到負面影響，中國正是罪魁禍首。」裴利更引述報導暗示，這些捕撈活動背後涉及不尋常的「國家層級協調行動」，暗指北京當局可能利用漁船遂行灰色地帶擴張。

為此，美方在APEC會議中大力推廣包括衛星船舶追蹤、AI數據分析、聲學探測系統，以及配備感測器的智慧海洋浮標等技術。美方希望透過輸出這些技術，協助亞太國家建立自己的「海域感知」能力，進而構築防堵中國海上擴張的科技圍牆。

分析指出，川普政府選在中國主辦的APEC會議上，毫不避諱地針對中國的科技輸出與海洋活動進行反制，顯示美中競爭已結構化且常態化。即使兩國領袖即將互訪，但在關鍵的戰略利益與國際規則制定權上，華府將持續採取「全政府」策略，在每一個多邊場域壓縮北京的戰略空間。

