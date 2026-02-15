大樂透大獎陸續開出 台彩盤點這些彩券行特別旺

台彩表示，大樂透春節加碼期間，全國各地彩券行紛紛開出大獎。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕大樂透春節加碼期間，全國各地彩券行紛紛開出大獎，台彩指出，新竹縣湖口鄉「金彩商行」，繼12日開出7注大、小紅包，14日又開出1注小紅包；台北市中山區「寶鴻彩券行｣曾於去年5月30日開出1.86億元頭獎，2月14日也開出1注小紅包；金門縣金湖鎮「財神到彩券行｣則是同1天開出2注小紅包，且分屬兩張不同彩券；台中市大里區「爆米發彩券行｣，去年共開出6次春節大、小紅包，今年2月14日再度開出小紅包。

另，位於高雄市新興區的「亞伯上億彩券行｣，2月14日情人節當天，開出1注春節大紅包和6注小紅包，7注大、小紅包屬於同1張彩券，該彩券以自選號碼購買1組8連碰（包牌8個號碼，1400元）和1組9連碰（包牌9個號碼，4200元），且多期投注10期，總投注金額5.6萬元，其中8連碰的8個包牌號碼有6個對中大紅包獎號，另1個對中小紅包獎號，共對中1注大紅包及6注小紅包，總獎金合計148萬3333元。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，今年小年夜大樂透頭獎無人中獎，明晚頭獎上看1.2億元。大樂透春節加碼480組100萬元春節大紅包和800組10萬元小紅包獎項，今晚分別送出26組和37組，大紅包有20組為1注獨得100萬元，5組2注均分、各得50萬元，另有1組3注均分、各得33.33萬元；小紅包則有32組為1注獨得10萬元，4組2注均分、各得5萬元，1組3注均分、各得3.33萬元。而今彩539頭獎則無人中獎。

台彩表示，截至今晚為止，大樂透春節大紅包累計已送出102組，春節小紅包獎項累計送出141組，大、小紅包剩餘組數分別為378組和659組，除夕夜（16日）開獎的大樂透頭獎上看1.2億元，還會繼續加開9個大紅包獎號和1個小紅包獎號，只要對中大紅包獎號中任6個就可得100萬元獎項，如對中任5個大紅包獎號同時對中小紅包獎號，則對中10萬元小紅包獎項。此外，今彩539頭獎加碼活動持續到元宵節，頭獎單注獎金提高為1000萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法