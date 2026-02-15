小年夜大樂透頭獎摃龜 春節大紅包開出26組

台彩表示，今晚大樂透頭獎摃龜，春節大紅包開出26組。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕小年夜（15日）開獎的大樂透，頭獎摃龜，台彩預估下期（16日）大樂透頭獎上看1.2億元；大樂透春節大紅包則開出26組，總中獎注數33注，其中20組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；小紅包開出37組，總中獎注數43注，其中32組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分。

台彩表示，截至本期為止，累積開出春節大紅包組數為102組、剩餘378組，累積開出春節小紅包組數為141組、剩餘659組，下期將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

本期大樂透中獎號碼「03、06、11、18、25、28」，特別號「35」；49樂合彩獎號「03、06、11、18、25、28」。大樂透春節大紅包中獎號碼「08、14、17、24、28、29、41、42、43」；小紅包獎號「35」。

另，本期今彩539中獎號碼「11、13、18、22、34」，本期今彩539頭獎摃龜；39樂合彩中獎號碼「11、13、18、22、34」。本期3星彩中獎號碼「045」；4星彩中獎號碼「5099」。

