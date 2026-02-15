中國股市年假過後開紅盤？分析師潑冷水：別作夢

中國9天年假於2月15日展開，對期待年假過後股市開紅盤的中國投資人，結果可能令他們大失所望。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國長達9天的年假於2月15日展開，對於期待在年假過後股市會開紅盤的中國投資人來說，結果可能會令他們大失所望。《彭博》報導，由於去年第4季上市企業財報糟糕，獲利展望也令人憂心，加上消費需求持續疲軟，中國股市前景黯淡。

摩根士丹利的1份分析顯示，中國上市企業的獲利預告顯示，去年第4季業績將「大幅惡化」。野村控股指出，最新的經濟指標凸顯消費需求持續疲軟，中國政府一些刺激計畫正在縮減。

瑞聯銀行（UBP）駐新加坡董事總經理凌偉森表示：「市場對中國股市的信心正處於低迷期，部分原因是投資人不願在長假前承擔風險，也因為缺乏新的利多因素、近期中國監管審查力道加大、以及持續加劇的市場競爭。」

今年迄今，MSCI中國指數僅上漲0.8%，而MSCI全世界指數上漲2.8%。亞洲主要國家股市漲幅更為驚人，南韓股市飆漲30.7%，台灣股市勁揚16%，日本股市也大漲13.1%。

中國上市企業去年第4季的預告業績令市場失望。摩根士丹利的數據顯示，逾2000家中國A股上市企業去年第4季的業績預告顯示，做出負面預警的家數比正面預警的家數多14.8%，較去年第2季的4.8%激增；其中，小型企業的業績表現最差，尤其是在房地產和消費品行業。

經濟成長放緩是拖累企業獲利的主因。中國去年第4季經濟成長率放緩至4.5%，為2022年COVID-19疫情封控措施解除以來的最低增速。中國國家統計局公布的數據顯示，1月生產者物價指數（PPI）年減1.4%，為連續第40個月負成長，凸顯2022年年底以來的通縮壓力還在持續。與此同時，官方1月製造業採購經理人指數（PMI）為49.3，較去年12月下降0.8，顯示經濟成長意外放緩。

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示：「製造業和非製造業PMI均低於預期，顯示潛在需求不足，今年的以舊換新計畫規模縮減，消費面臨明顯阻力。」

