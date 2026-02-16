刮刮樂百萬獎項圖鑑大公開 這3個縣市最旺

台彩表示，去年全台共刮出1445個100萬元以上獎項，其中高雄市刮出217個居冠。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕很多民眾過年期間喜歡買刮刮樂試試手氣，哪個縣市刮出最多100萬元以上大獎？根據台灣彩券公司統計，去年春節前發行的刮刮樂有1459個100萬元以上獎項，全台共刮出1445個，其中高雄市刮出217個居全台之冠，新北市刮出215個排名第2，台中市則刮出210個居第3。

另外，桃園市刮出177個、台北市140個分別排名4、5名，台南市也刮出116個100萬以上獎項；至於刮出100萬獎項較少的縣市，連江縣0個敬陪末座，金門縣刮出2個、澎湖縣3個、嘉義縣8個、台東縣9個也較少，其餘縣市都刮出20個以上。

請繼續往下閱讀...

台彩表示，今年春節前共發行15款刮刮樂，100萬元以上獎項多達1479個，千萬以上獎項則有18個，總獎金超過399億元，再度刷新歷年春節前發行紀錄，包括新春限定的「2000萬超級紅包」每張售價2000元，「1200萬大吉利」每張售價1000元，年度生肖主題「金馬獎」每張售價500元等，民眾可把握春節旺財時機，刮金招財、福氣馬上來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法