AI挑選刮刮樂容易中獎？台彩實測結果出爐

〔記者鄭琪芳／台北報導〕AI興起，現在越來越多人習慣向AI求助，就連買彩券也不例外；而農曆新年將至，網路上也流傳「詢問AI選刮刮樂號碼特別容易中獎」的都市傳說，究竟AI真的「自帶財氣」還是純屬巧合？台灣彩券公司進行實測，透過AI兩大霸主ChatGPT與Gemini選擇兩款新春限定刮刮樂進行PK，看看誰才是數位財神爺，結果兩邊表現不相上下。

台彩第一回合實測，由AI挑選「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，每本共19張，頭獎2000萬元。台彩分別輸入指令後，依ChatGPT與Gemini各自給出的建議，分別購買尾號1號及13號，結果各刮中1000元及2000元，因此，第一回合實惻由Gemini勝出。

請繼續往下閱讀...

至於第二回合實測，台彩選擇Q版生肖主題、每張售價200元的「金馬報喜」，有550個最高獎金10萬元，且中獎率50%，即平均每2張就有1張中獎。在輸入指令後，依ChatGPT與Gemini各自給出的建議，分別選擇尾號24號及16號，結果各中了300元及200元，成功回本之外還小有收穫，第二回合由ChatGPT扳回一城。

台彩表示，總結實測結果，雖然中獎獎金不高，但依AI建議選購的刮刮樂都有中獎，兩邊表現不相上下，過程中也增添不少樂趣和驚喜。事實上，不論是ChatGPT還是Gemini，提供的數字皆為隨機運算的結果，是否靈驗仍屬巧合，心誠則靈、趣味參與，刮刮樂儀式感才是春節期間最大收穫。過年期間買張刮刮樂，不只應景、做公益，還有機會發大財，選號時不妨問問AI，說不定真能刮出頭獎！

