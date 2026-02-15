惠譽：中國各省猛砍財政收入預期 償債壓力激增拖累成長前景

由於房市長達5年低迷的連鎖反應，財政吃緊使中國各省大幅下調今年的預算收入。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，由於房市長達5年低迷的連鎖反應，財政吃緊使中國各省大幅下調今年的預算收入預期。分析師指出，這項轉變是1大警訊，顯示沉重的債務壓力將繼續拖累中國的成長前景。

惠譽信評近日發布報告指出，中國主要省份今年的預算收入成長率預估為2%至3%，與去年基本持平，但低於約5%的整體經濟成長目標。報告指出，「收入成長動能疲軟」，並強調了償債風險。

惠譽引述中國23省、地區和直轄市的數據指出：「我們認為地方政府將優先考慮債務控制，而不是追求基礎設施的快速擴張來支撐經濟成長。短期內土地購買量不太可能持續反彈，這將導致許多省份的土地出讓收入疲軟或停滯不前，並限制政府資助的支出成長。」

惠譽表示，中國主要省份的預算顯示，財政支出將是「有針對性的」，或「政策導向的」，而不是為了抵銷成長放緩的廣泛性地方投資，並預測今年中國的實質經濟成長率僅4.1%，低於去年的5%，也低於許多分析的預測。

香港顧問公司「龍州經訊」（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，中國中央政府正試圖將融資決策權，從地方官員轉移到國家層級，這個趨勢可能預示了更多「有針對性的」地方投資。

貝多爾指出：「地方政府顯然面臨債務壓力，因為他們動用了超出配額的債券發行額度，來償還表外公共債務。在中國，這類債務主要來自地方政府融資工具（LGFV）。」

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰表示，由於中國的債務置換計畫已進行過半，中國各地將面臨更嚴格的財政紀律約束。

