中國房市大崩盤 深圳全軍覆沒、豪宅3折價含淚拋售

中國房市持續低迷，外媒估計，這場危機恐持續到2030年。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟內憂外患，房市陷入冰河期，2025年房市銷售額從2021年高點腰斬至8.4兆人民幣，全年投資與銷售面積大崩潰。其中深圳狀況相當慘烈，傳出深圳蛇口漁人碼頭一線海景豪宅老闆破產，急需現金含淚割肉賣房，以2300萬人民幣（約台幣1.03億）的3折價賣出，屋主哭訴走投無路。《經濟學人》預測，中國的房市危機恐持續至2030年。

《華爾街日報》13日披露，根據中國國家統計局公布的數據顯示，1月70大城市房價年跌3.3%，跌幅較去年12月的3%進一步擴大。與此同時，百大房企銷售額年跌18.9%。房價與銷售額雙雙下跌，顯示中國房市繼續向下沉淪。

1月中古屋跌勢更為明顯，一線城市年跌7.6%，二線城市年跌6.2%，三線城市年跌6.1%。其中，北京、上海、廣州和深圳中古屋房價分別年跌8.7%、6.8%、8.3%和6.5%。

由於中國經濟內憂外患，房市持續面臨嚴峻寒冬。深圳狀況相當慘烈，傳出深圳一處海景豪宅老闆破產，急需現金被迫賣房，最終以2300萬人民幣的3折價賣出，屋主泣訴走投無路，每天都在崩潰中。

中國網友坦言，深圳房價再度暴跌，連相關部門都控制不住了，原以為最抗跌的核心區南山有望屹立不倒，竟在一夜之間，南山前海的新房價格暴跌70%，還送裝修。還有人形容深圳房市全軍覆沒，從南山到福田區都走跌，無一倖免。

另一位中國網友直言，深圳房市曾是中國房地產界的神話，就像金融商品，炒家狂加槓桿，從南山的工程師到小老闆，每個人都相信深圳的土地是金子做的，永遠不會跌。但過去1000多天，槓桿遊戲玩不下去了，隨著中古屋參考價政策出爐，金融水龍頭瞬間被關閉，昔日透過加槓桿、空手套白狼的遊戲被打破，深圳房市正經歷流動性枯竭，造成房價狂殺。

對於中國房地產的走向，《經濟學人》日前曾指出，中國政府竭力審查社群媒體上有關房市的負面消息，顯示官方對於一連串壞消息感到焦慮。儘管取得相關數據越來越不易，但管理顧問公司Enhance International近期報告推測，中國中古屋的售價雖已跌至10年低點，仍有進一步暴跌40%的空間，中國的房市危機恐一路延燒至2030年。

