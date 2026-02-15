外資喊買台積電ADR 目標價450美元

美國投資機構DA Davidson喊買台積電（TSM），並將台積電美國存託憑證（ADR）目標價訂為450美元。（（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國投資機構DA Davidson發布最新研究報告，宣布開始追蹤全球晶圓代工龍頭台積電（TSM），並將台積電美國存託憑證（ADR）目標價訂為450美元。

綜合媒體報導，DA Davidson在報告中指出，台積電在先進製程領域具備「複合式執行護城河」，隨著人工智慧（AI）運算需求提升，相關優勢將形成持久且具自我強化效果的競爭地位。

請繼續往下閱讀...

DA Davidson還指出，台積電的競爭優勢在於能夠一次又一次將新的架構轉型成功推進至量產階段，並打造穩定、可預測的高產能製造平台。對客戶而言，最關鍵的是晶片能否準時交付，以及交付成本是否具備競爭力。台積電這樣的製造與執行能力，也反映該公司高達59.89%的毛利率，以及InvestingPro評定的「卓越」整體財務健康評級上。

在製程進展方面，台積電2奈米（N2）製程已進入量產階段，為公司首個奈米片GAA（Gate-All-Around）架構；A16製程則規劃於今年下半年導入背面供電技術。DA Davidson指出，儘管競爭對手在部分技術規格上具備可比性，但台積電在量產效率與良率穩定度方面仍具領先地位。

綜合上述考量，DA Davidson給予台積電「買進」評等，ADR目標價為450美元，以2月14日收盤價366.36美元計算，仍有逾22%的上漲空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法