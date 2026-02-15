與台斷交太慘！宏國總統坦言政府債台高築 國庫只剩2.2億

宏都拉斯總統阿斯夫拉（右三）會晤哥德斯省工商協會 （CCIC）時承認，該國面臨嚴峻的財政問題。（圖取自CCIC X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普力挺的宏都拉斯新總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）上台後，積極重塑外交關係及經貿，也著手審查國家財政。他坦言，宏國財政陷入赤字，負債170億倫皮拉（約台幣187億），而國庫只剩約2億倫皮拉（約台幣2.2億）。

《中美洲360》報導，阿斯夫拉近日會晤宏國哥德斯省工商協會 （CCIC）時承認，政府面臨嚴峻的財政問題，並坦言「我們負債累累，欠了170億倫皮拉，我們必須償還。」

請繼續往下閱讀...

阿斯夫拉還警告，國庫目前僅剩2億倫皮拉，這種情況需要負責任的決策和加強機構間的協調。

阿斯夫拉指出，政府一般帳戶餘額為 33.8 億倫皮拉（約台幣37.1億），宏都拉斯中央銀行 （BCH）、總檢察長辦公室和財政部的官員，前往最高法院 （CSJ） 請求支持，以有序管理因針對國家的訴訟而產生的債務。

阿斯夫拉重申，政府將繼續與商業界，特別是西北地區的商業界保持對話，以推動各項措施，從而恢復經濟穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法