金融時報曝台積電恐加碼投資美國1000億美元 原因全說了

台積電目前規劃赴美投資1650億美元。

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，台美對等貿易協定（ART）台北時間13日正式簽署，台灣輸美平均關稅降至15%不疊加原稅率，不過核心的「晶片」條文未納入，還有其他協商文本未公開，預期在川習會後公布，外界估計台積電對美投資可能需要再加碼1000億美元（約台幣3.15兆）。

報導說，台美對等貿易協定建立在台灣科技業合計投資2500億美元（約台幣7.87兆）赴美設廠，以換取半導體關稅豁免；但由於缺乏關於這項投資承諾的公開訊息，全球最大晶圓代工廠商台積電未來還要投資多少仍存在諸多疑問。分析師和投資者正在努力弄清楚這對台積電的支出承諾和生產規模會產生什麼影響。

一位業內人士表示，除了已公開的備忘錄外，台美雙方其實仍有其他協商文本尚未公布。華府可能選擇在川習會之後才公開完整內容。

報導稱，美國商務部長盧特尼克曾說，台積電先前承諾在美國設廠的1000億美元投資已包含在台企對美投資2500億美元。知情人士則表示，台積電供應鏈相關投資約300億美元（約台幣9450億），其他台廠如鴻海也在美擴產、組裝AI伺服器，但這類工廠資本密集度遠低於先進晶圓廠，市場估計成本不會超過200億美元（約台幣6300億），留下約1000億美元缺口，恐只有台積電才能補得上。

一位半導體行業內部人士表示，在台美貿易協議中，整個博弈的焦點都是台積電。台積電先前已宣布，將在亞利桑那州投資1650億美元（約台幣5.19兆），興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發設施；2025年底，首座工廠已開始為輝達與蘋果量產。盧特尼克上月並稱台積電將以更大規模的進軍美國，目標是在川普任期內將台灣整體晶片供應鏈與生產的40%帶到美國。

兩名熟悉台積電計畫的人士表示，台積電將再投資1000億美元興建四座新廠。這一數字與分析師的計算結果相符，即台積電還需要在美國建廠多少才能使其所有銷往美國客戶的晶片保持免稅狀態。根據台美協議，建廠期間，台灣企業可以進口相當於工廠計畫產能2.5倍的晶片，無需繳納關稅。投產後，台灣投資者仍可獲得相當於工廠產能1.5倍的晶片關稅豁免配額。

半導體諮詢公司SemiAnalysis分析師Sravan Kundojjala表示，台積電1650億美元的投資承諾涵蓋到2032年免稅進口，但這是僅涵蓋直接晶片進口的狹義解釋，2032年後，隨著晶圓廠的完工，產能2.5倍的建廠免稅效應消失，將造成缺口，到2035年需要新增四座晶圓廠才能維持全面覆蓋。

觀察人士認為，即使台積電在美國大舉擴產，整體量能仍可能比台灣落後數年。台積電先前估計，待2030年代初亞利桑那園區全面到位後，美國可承擔先進製程（2奈米及以下）約30%產能；但在台灣同步擴廠的情況下，外界研判30%恐已接近上限。行政院副院長鄭麗君也強調，將40%半導體供應鏈移轉到美國「不可能實現」。

