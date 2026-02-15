不忍了！強迫症男子這樣挑刮刮樂 竟刮中100萬

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，台北市1位男子在挑選「2000萬超級紅包」刮刮樂時，因前一位客人挑了一張抽起來的時候不小心碰到隔壁那張，導致那張刮刮樂歪斜不整齊，他越看越難受，決定買下那張讓他看「不順眼」的刮刮樂，結果他刮到一半就拿著刮刮樂衝出店外，再回來的時候就告知店員自己刮中100萬元。

根據北市大安區安居街「萊會發彩券行」代理人楊小姐轉述，中獎人常買100元的刮刮樂，他當天看到店裡很多人在挑1000元、2000元的刮刮樂，於是一時興起想來湊熱鬧，前一位客人挑了一張2000元刮刮樂，抽起來的時候不小心碰到了隔壁那張，導致那張歪斜不整齊，他決定買下那張刮刮樂，結果竟然刮中100萬元。楊小姐表示，前幾天才去財神廟拜拜，也在店裡佈置許多發財小物，想不到佈置完就有客人刮中100萬元。

台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，根據統計，截至2月14日止，已刮出2個頭獎2000萬元、79個二獎100萬元。

