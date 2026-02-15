羅伯特清崎提「5個C」示警：過度金援恐毀掉孩子的一生

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）認為，父母過度以金錢滿足子女需求，可能反而摧毀下一代的人生。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，父母過度以金錢滿足子女需求，可能反而成為摧毀下一代人生，並提出所謂「5個C」的現象，點出部分家庭在財富傳承上的常見盲點，發文一出引發網友熱議。

羅伯特清崎近日在社群平台X發文指出，他見過許多父母用金錢毀了自己孩子的人生，，這些父母往往提供子女以下5種經濟支持，分別如下。

第一個C：Cash（現金）

父母長期提供金錢，卻未要求子女透過勞動或努力自行賺取收入。

第二個C：College（大學）

全額支付高等教育費用，使子女缺乏對教育成本與投資回報的體認。

第三個C：Car（汽車）

替子女購買汽車，並承擔油資、保險與維修費用。

第四個C：Condo（公寓）

直接替子女買下人生的第一間房子。

第五個C：Cash（現金／信託基金）

為子女設立信託基金，讓子女永遠不需要學習如何做預算、犧牲享樂，或為未來投資。

羅伯特清崎認為，當子女在缺乏財務磨練的情況下成長，雖可能表面上「生活幸福」，卻未必具備應對風險與創造價值的能力，而這也是許多家族資產往往難以延續至第三代的原因。

羅伯特清崎發文一出後，引發網友熱議，有網友表示，「在許多文化和家庭中，以上情況都是常態，完全可以接受。」、「要培養孩子價值觀，而不僅僅是物質財富。」、「兄弟，要教他們怎麼釣魚，而不是直接給他們魚。」、「金錢並非扼殺傳承的根基，而不勞而獲才是。」、「金錢固然重要，但奮鬥往往能教導人們如何真正面對困境。」、「是的，:（ 被錢寵壞了。直到後來才意識到這一點。」等。

