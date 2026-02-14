大樂透春節加碼第2天 他這樣投注一次抱走7注大紅包

台彩表示，昨晚有1張彩券對中7注春節大紅包，總獎金500萬元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚（13日）大樂透春節大、小紅包總中獎注數共67注，開出加碼獎項的彩券行共61家，其中台北市中山區「龍來發彩券行｣售出的中獎彩券，1張對中7注大紅包，包含3注獨得100萬以及4注50萬元，總獎金達500萬元。台彩表示，這張中獎彩券投注金額1900元，包含自行選號的7連碰（包牌7個號碼，350元）、8連碰（包牌8個號碼，1400元）系統投注各1組及3組一般投注（各50元），其中8連碰的8個包牌號碼裡有7個對中大紅包獎號，因此抱走7注大紅包。

另外，花蓮縣花蓮市的「積財庫彩券行｣，曾於去年春節期間開出春節小紅包獎項，去年11月14日更開出大樂透頭獎6.91億元，昨晚也開出春節大紅包獎項，可謂好運連連。

台彩表示，大樂透春節加碼活動期間買一張大樂透可以對億元頭獎、100萬元的春節大紅包以及10萬元春節小紅包等三種獎項，今晚（14日）大樂透頭獎1注獨得1.9億元，獎落高雄市小港區「億來發彩券行｣；春節大紅包則開出25組，其中19組為1注獨得100萬元，其餘6組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包獎項開出32組，其中24組為1注獨得10萬元，6組由2注均分、各得5萬元，1組由3注均分、各得3.33萬元，另有1組4注均分、各得2.5萬元。

根據統計，截至14日為止，大樂透加碼480組100萬元春節大紅包已送出76組、800組春節小紅包則送出104組，大、小紅包剩餘組數分別為404組和696組，明晚（15日）開獎的大樂透頭獎保證1億元，同時還會繼續加開大、小紅包獎項。此外，今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩等，明晚也都有開獎，加碼期間今彩539頭獎單注獎金提高為1000萬元。

