大樂透頭獎1注獨得1.9億 今彩539頭獎2注中獎

今晚大樂透頭獎1注獨得1.9億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕情人節大樂透頭獎開出了！今晚（14日）大樂透頭獎1注中獎，獨得獎金1.9億元，獎落高雄市小港區崇文路36號「億來發彩券行」。大樂透春大紅包則開出25組，總中獎注數31注，其中19組為單注中獎、各得100萬元，6組為2注均分、各得50萬元；小紅包開出32組，總中獎注數43注，其中24組為單注中獎、各得10萬元，6組為2注均分、1組為3注均分、1組為4注均分。

台彩表示，截至本期為止，大樂透春節大紅包累積開出76組、剩餘404組，春節小紅包累積開出104組、剩餘696組，下期（15日）將繼續加開。另，本期今彩539頭獎2注中獎，各得 獎金1000萬元，獎落台北市中山區龍江路「雙鑫彩券行」及苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路「成運彩券行」。

請繼續往下閱讀...

根據今晚開獎結果，本期大樂透中獎號碼「01、11、22、35、36、40」，特別號「28」；49樂合彩中獎號碼「01、11、22、35、36、40」。大樂透春節大紅包中獎號碼「05、08、11、14、19、31、38、39、41」；小紅包獎號「30」。

另外，本期今彩539中獎號碼「01、03、13、31、36」；39樂合彩中獎號碼「01、03、13、31、36」。本期3星彩中獎號碼「757」；4星彩中獎號碼「1530」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法