春節用火頻繁 金管會籲民眾注意防火並投保「住宅基本保險」

〔記者王孟倫／台北報導〕由於農曆年節期間家家戶戶忙於圍爐賀歲，及祭祀祈福，用火與用電頻率隨之增加，因此，金管會今天（14日）提醒民眾，在歡度佳節之餘，務必注意居家防火安全，並適時投保「住宅火災及地震基本保險」，透過保險機制移轉風險，為全家人的居家安全增添保障。

金管會表示，住宅火災及地震基本保險承保範圍包括住宅火災保險、住宅第三人責任基本保險、住宅颱風及洪水災害補償保險、住宅地震基本保險等，保障範圍廣泛，在火災保障部分，承保包括建築物及其內之動產因火災、爆炸等事故所致之損失。

其中，建築物之保險金額係以重置成本為計算基礎，以及因火災事故導致第三人遭受身體傷害、死亡或財產損害，因此，對第三人依法應負賠償責任之保障（每人體傷上限新臺幣100萬元、每人死亡上限200萬元、每事故體傷死亡上限1,000萬元、每事故財損上限200萬元、保險期間賠償上限2,400萬元），上述有助於被保險人降低法律風險。

對此，金管會強調，居家安全不容忽視，適當的保險規劃能為愛家建立安全防護網；另外，民眾如需進一步瞭解相關保險內容或投保程序，可向各產險公司、或中華民國產物保險商業同業公會洽詢。

