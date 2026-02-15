115年春節哪幾天是法定休假日? 上班薪水怎麼算?勞動部算給你看

勞動部提醒，今（115）年的春節假期共有5天國定假日，分別是小年夜（農曆除夕前一日）、農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，若當日為勞雇雙方原約定的工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主若徵得勞工同意在國定假日當天出勤，工資應依法加倍發給。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆春節年假正式展開，勞動部提醒，今（115）年的春節假期共有5天國定假日，分別是小年夜（農曆除夕前一日）、農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，若當日為勞雇雙方原約定的工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主若徵得勞工同意在國定假日當天出勤，工資應依法加倍發給。

如果國定假日適逢勞工的「例假」或「休息日」，雇主應在其他工作日給勞工補假一天，補假當天的性質即為國定假日，應給予勞工休假工資照給，若補假當日又要勞工出勤，工資也應加倍發給。

勞動部說明，民間企業大多比照政府行政機關辦公日曆表出勤。企業若是週一至週五為「工作日」、週六為「休息日」、週日為「例假」，要比照政府機關出勤，因國定假日小年夜（2月15日）原為勞工的「例假」，勞雇雙方可約定2月20日（星期五）補假，使春節可有9天連假。

不過，雇主屆時若需要勞工在春節連假期間加班，每天的薪資該怎麼計算？勞動部以月薪3萬6,000元的勞工為例，平日每小時工資為150元（3萬6,000元÷30日÷8小時），1日出勤8小時，春節期間每日的工資給付如下計算：

一、2月14日、2月21日兩個周6為「休息日」：依《勞動基準法》第24條第2項規定「休息日工作，工作時間在2小時以內，

工資按平日每小時工資額另再加給1又3分之1以上；工作2小時後再繼續工作，按平日每小時工資額另再加給1又3分之2以上」計算，因此需給1,900元（150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時）

二、2月16日、2月17日、2月18日、2月19日及2月20日（補假）為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1,200元

三、2月15日及2月22日為例假，若不是天災、事變或突發事件，不得使勞工在例假日出勤工作。

勞動部提醒，勞雇雙方也可在徵得勞工「個人」同意後，將原本的「國定假日」與其他的工作日「對調」，使原本的國定假日不用給加倍工資，但是對調後的工作日就成為「國定假日」，必須有明確的日期讓勞工放假，若當天又要勞工來上班，就需給付加倍工資，雇主不可以各種換假的方式，把勞工的國定假日「吃掉」。

由於各事業單位的營運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得都排在星期六及星期日，國定假日補假日期也有所不同，雇主應將各種假別的日期與勞工明確約定，以方便計算勞工出勤工資的給付標準、減少爭議。

