中國房市繼續沉淪！70大城市房價和百大房企銷售額雙跌

中國1月70大城市房價年跌3.3%，跌幅較去年12月的3%進一步擴大。與此同時，百大房企銷售額年跌18.9%。房價與銷售額雙雙下跌，顯示中國房市繼續向下沉淪。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》（WSJ，The Wall Street Journal）報導，中國國家統計局公布的數據顯示，1月70大城市房價年跌3.3%，跌幅較去年12月的3%進一步擴大。與此同時，百大房企銷售額年跌18.9%。房價與銷售額雙雙下跌，顯示中國房市繼續向下沉淪。

數據顯示，1月70大城市中有65個城市的房價較去年同期下跌，占比超過9成。在新屋價格方面，一線城市年跌2.1%，二線城市年跌2.9%，三線城市年跌3.9%，且跌幅均較去年12月擴大。

1月中古屋跌勢更為明顯，一線城市年跌7.6%，二線城市年跌6.2%，三線城市年跌6.1%。其中，北京、上海、廣州和深圳中古屋房價分別年跌8.7%、6.8%、8.3%和6.5%。

房企銷售壓力更為明顯。中指研究院2週前發布的數據顯示，1月百大房企銷售總額1905.2億元人民幣（下同，新台幣8692.5億元），年跌18.9%；銷售額超過百億元的房企僅3家，較去年同期減少2家，產業規模明顯縮小。

前10大房企1月平均銷售額為93.3億元（新台幣425.7億元），年減11.6%；而第11至30名房企平均銷售額年減25.6%，第51至100名年減26.7%。

標普全球評級（S&P Global Ratings）日前預估，中國房地產今年將持續低迷，新屋銷售量跌幅可能年減10%至14%，比該公司去年10月預估的5%至8%跌幅還要擴大。

