中國5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅。圖為2024年中非合作論壇高峰會在北京舉行。（法新社）

〔中央社〕據央視新聞，中國今天宣布，將於5月1日起對53個非洲建交國全面實施零關稅舉措，同時繼續推動商簽共同發展經濟夥伴關係協定，並透過升級「綠色通道」等進一步擴大非洲輸中產品准入。

非洲目前共有54個聯合國認定的主權國家，中國對53個非洲邦交國推出零關稅優惠措施，台灣邦交國史瓦帝尼是唯一被排除的非洲國家。

2025年6月11日，中非合作論壇成果落實協調人部長級會議在湖南長沙舉行，並發表中非維護全球南方團結合作的「長沙宣言」。

「長沙宣言」第8點提到，中國願透過商簽共同發展經濟夥伴關係協定，對除史瓦帝尼外53個非洲建交國落實100%稅目產品零關稅舉措，歡迎非洲優質商品進入中國市場。中方將在2024年中非合作論壇北京峰會宣布對非洲最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇基礎上，為非洲最不發達國家推出深化貨物貿易市場准入、檢驗檢疫、通關便利等舉措，加大能力技術培訓、優質產品推介等。

中國外交部長王毅當時在會議開幕式表示，中國和非洲作為世界上最大的發展中國家和發展中國家最集中的大陸，是全球南方的中堅力量。國際形勢越是變亂交織，中非越要團結自強，堅定站在歷史正確一邊，積極引領時代前進方向，以中非關係的穩定性和堅韌性應對國際環境的不確定性。

王毅說，中非雙方要堅持守望相助，做全球南方團結的維護者；堅持對外開放，做國際自由貿易的宣導者；堅持互利共贏，做全球發展合作的同行者；堅持公道正義，做國際公正秩序的捍衛者；堅持交流互鑒，做世界文明多樣性的促進者。

