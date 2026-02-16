台糖釋地中南部8縣市土地 再蓋1.3萬戶社宅

台糖學苑轉型作為社會住宅。（取自台糖官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕社宅政策目標雖有下修，但國內超級大地主台糖持續釋出土地，配合中央地方政府蓋社宅，今年仍將26處土地計28.38公頃提供內政部、地方政府選擇興辦社會住宅，估計可再興建1萬3734間社宅，主要在中部以南8縣市；台糖目前自有學苑轉型青年住宅，因多位於租金行情親民，核定為社宅後租金還打8折，吸引承租，統計有過半的學苑出租率超過8成。

總統賴清德競選政見之一即興建25萬戶社宅，不過內政部日前表示，目標會下修，但照顧百萬租屋家戶的政策目標始終不變，仍透過社宅興辦、包租代管、租補等3軌政策同步推進，截至2025年底，目前社會住宅興辦戶數已達12萬2680戶。

請繼續往下閱讀...

根據台糖統計，自2018年起累計提供政府單位共47處、約48公頃土地，興辦合計2萬6897戶萬戶社宅，等於21.2%比例來自台糖土地或自有學苑轉型青年住宅，台糖也報告今年將持續提供28.38公頃供中央、地方政府興辦社宅。

台糖說明，興建期程由內政部規劃辦理，分別位在苗栗縣有3處、臺中市、彰化縣都為4處、雲林縣1處、嘉義縣2處、臺南市、高雄市較多有5處及屏東縣2處等。

另外，台糖過去為了學子興建的9大學苑，因少子化關係，有6個已轉作社宅，主要房型有單人、雙人與三人房不等，租金約4千到7千多元不等，但核定為社宅後，租金打8折，最低月租只要3300多元，吸引不少租客。

台糖統計，目前有長榮宿舍、安南學苑滿租，台糖也說，出租情形為動態變化，台中公營學院、苗栗學苑、高雄楠梓學苑、屏東椰林學苑的出租率都有穩定逾8成。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法