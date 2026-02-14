章魚哥失業了？外媒驚爆AI正徹底改變預測市場

外媒指出，AI正徹底改變預測市場。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，隨著人工智慧（AI）的出現，預測市場（人們在選舉和體育賽事上下注）的格局正在發生變化，AI的準確率遠超人類。展望未來，預測市場平台可望超越簡單的AI工具應用，並利用AI扮演多種角色，包括創建和判斷交易。

韓國《中央日報》14日報導，據區塊鏈安全公司Certiq 最新發布的數據顯示，預測市場正快速成長，交易規模預計將從2024年的158億美元飆升至2025年的635億美元。在Polymarket和Kalsi等平台上，參與者透過選擇「是」或「否」來預測某些事件，每個選項的價格在0美元到1美元之間，價格越高表示該事件發生的機率越大。

如果事件最終發生，正確的選擇將獲得1美元的獎勵。由於參與者直接在預測市場上投入資金，因此資訊的可靠性很高，一個典型的例子是預測川普是否會在2024年美國總統大選中獲勝。在美國幾乎所有事情都可以預測，從著名歌手泰勒絲的婚禮日期到伊朗反政府抗議活動的成敗，無所不包。

然而，AI正在這些預測市場中嶄露頭角，並帶來顛覆性的變革。去年8月，芝加哥大學Sigma實驗室的研究人員發布「Profit Arena」，這是一款基準測試工具，用於比較AI模型和人類的預測結果。研究人員將AI模型與實際的預測市場進行比較，發現AI的準確率超越人類的集體智慧。

報導說，這項結果促使預測市場平台紛紛將AI融入他們的預測中。由馬斯克領導的xAI背後的公司Grok與Polymarket和Kalsi合作，為參與者提供資訊。

業界預期AI將拓展而非取代預測市場。事實上，AI正在將幾乎所有事情都變成一場賭博，Polymarket 近日宣布與加密貨幣新創公司Kaito AI合作，將其預測市場擴展至注意力市場，用於預測公眾輿論和人氣。此外，隨著博彩範圍日益多元化，AI有望成為判斷預測結果的首選工具。

報導認為，即使是AI的預測也會改變，因為預測市場的參與者可以在事件發生時進行干預。在2021年的超級盃比賽中，一名男子押注約5萬美元賭球迷入侵，然後衝進比賽場地以確保他的賭注，他實際上操縱比賽結果以確保自己的賭注。

另外，內線交易也是一個問題。就在美國軍方逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的幾個小時前，一名Polymarket用戶押注數萬美元賭馬杜羅會辭職，這引發人們對內部人士可能利用軍事機密進行賭博的擔憂。不過，學者指出，雖然AI的判斷並不完美，但可以解決人類偏見和利益衝突的問題。

