太誇張！「這片葉子」價格飆3倍 越南大傻眼

〔財經頻道／綜合報導〕隨著春節臨近，越南清化省香蕉葉的售價來到每公斤 2.3萬至 3萬越南盾（約台幣28至36元），這個價格是去年同期價格的2倍，更是平時價格的3倍。一名商販坦言，入行10多年，沒見過這麼高的價格。

越南快訊14日報導，今年持續性的洪水淹沒了許多香蕉園，造成香蕉葉供應短缺。香蕉葉的價格是往年的3倍。Hanh女士說，「我從事這個行業十多年了，從未見過這麼高的價格。」

Hanh每天從香蕉園購買100-200公斤香蕉葉。由於價格飛漲，許多人不得不前往遠離市中心的地區購買價格較低的香蕉葉。

61歲阮文海（音譯，Nguyen Van Hai）從事香蕉葉買賣近20年，如今也得親自前往永祿的香蕉園採購。他抱怨，香蕉葉供應短缺，利潤卻沒有增加，我們打算今天（14日）收工，準備過春節。

報導說，目前一般商販所販售的香蕉葉每公斤2.3萬至3萬越南盾（約台幣28至36元）之間。在清化Lò Chum街的收購點，最低批發價為每公斤2萬越南盾（約台幣24元），零售價則根據品種的不同，每公斤約2.5萬至3萬越南盾（約台幣30元至36元）。

一位店家表示，春節前製作越式酸肉捲（Nem）與肉餅（Giò）的需求激增，導致原料價格攀升。由於清化省擁有數百家酸肉捲（Nem chua）製作工坊，每日的香蕉葉消耗量極大，再加上長期的雨災導致許多香蕉園受損，進一步推高葉子價格。

