返鄉出遊充電看這裡！iCharging國道服務區每度7.5元

〔記者林菁樺／台北報導〕春節返鄉與出遊車潮即將湧現，中興電工（1513）旗下充電品牌 iCharging 宣布，自今（14）日起至 22 日推出為期 9 天的春節限定優惠。車主只要透過 俥酷 iParking APP 使用「插槍即充」功能，即可在全台國道服務區的 CCS1 與 CCS2 共 46 支充電槍，享有全時段每度 7.5 元的超值電價；活動期間累積充電達 88 度，還可獲得「開運紅包」88 元充電金。

iCharging 此次鎖定全台 16 個國道服務區站點及 3 個市區站點，推出全時段單一價優惠，春節期間不分尖峰或離峰，每度電一律7.5元。

國道服務區站點包括：關西、石碇、蘇澳、湖口北、湖口南、清水、泰安北、泰安南、西螺北、西螺南、東山、仁德北、仁德南、新營北、新營南、古坑服務區。部分場站提供 TPC 轉接頭充電，車主亦可透過 高速公路1968 APP 即時掌握國道路況。

市區精選站點則有：新生高架（錦州－民權、南京－長安）、內湖污水處理廠站。此外，清水服務區充電站於春節前新增 2 樁設備，可提升高峰時段充電效率、縮短等候時間。

第二波活動為「累積 88 度送 88 元充電金」。春節期間，iParking 會員於全台 iCharging 站點（含國道與市區）充電，累積充電量達 88 度，即可獲得 88 元充電金，每帳號限領一次。

第三項加碼活動則針對市區指定分鐘計費站點，活動期間單次充電滿 30 分鐘，即可額外獲得 40 元充電金。適用站點包括竹科、汐止 PC、港墘、昆明、台北小巨蛋、富邦遼寧、南港展覽館 2 館；活動至 28 日止，單日限領一次，累計回饋上限為 600 元。

