春節出遊保平安2》 日本大雪奪45命！旅平險投保重點勿輕忽

〔記者李靚慧／台北報導〕日本近期遭受大雪侵襲造成至少45人死亡，各地積雪嚴重影響交通與日常生活，春節連假已展開，產險業者提醒，規劃旅遊行程的同時，「旅平險」保障不可少，應依旅遊天數、目的地及自身健康狀況量身規劃保險內容，「班機延誤」、「法定傳染病」及「緊急救援」3項也不可輕忽的項目。

旺旺友聯產險建議，保障內容上，旅平險的核心為「意外身故及失能保障」，成人至少投保新台幣500萬元以上，家庭經濟支柱則可視責任提高至1,000萬元以上。此外，海外旅遊更應特別留意是否搭配「海外突發疾病醫療保險」，以因應住院、急診或手術等高額醫療費用，尤其前往醫療費昂貴的歐美、日本等國家，更不宜低估醫療保額。

其次，常被忽略的附加保障也相當重要，包括「旅遊不便險」，如班機延誤、行李延誤或遺失、行程取消，皆能降低突發狀況對行程與荷包的衝擊。在投保時點上，建議保障自踏出家門即開始生效，並再次核對旅遊期間、國家地區與被保險人資料是否正確。一般刷卡附贈的旅平險通常保額有限，且保障範圍較窄，仍應視需求自行補足。

今年不少產險公司推出「限時專案」，例如明台產險的「新年方案」，銷售至3月31日止（不含網路投保），必須在期限內完成簽單。該方案適用全球旅遊，針對國人最在意的航班延誤風險予以加碼，只要延誤滿4小時即可理賠1萬元、滿8小時理賠2萬元，保險期間最高補償金額達4萬元，協助旅客因應航班異動所衍生的住宿、餐食等額外支出。

旺旺友聯產險推出新春限定旅平險專案「馬來旺」，自2月6日起限時販售至3月底，春天賞櫻行程也可提前投保。「馬來旺」旅平險提供800至900萬元高額意外保障，並納入法定傳染病醫療，住院、門診、急診一應俱全，協助旅客突發疾病時，減輕海外就醫的經濟負擔；同時升級班機延誤保障，於保期內最高可理賠3.2萬元。

為提升服務品質，多家產險公司也在旅綜險升級服務，由配合的緊急救援公司提供「住院醫療費用代墊服務」，例如明台產險提供日本、臺灣產險則有日韓旅遊，保戶投保指定額度的身故失能保額，若因意外或疾病需住院治療，將由配合的緊急救援公司提供「住院醫療費用代墊服務」，以解決保戶當下無法支付高額醫療費用的困擾。

旺旺友聯今年引進「班機延誤追蹤」機制，投保時登錄去回航班資訊，若發生延誤即主動發送簡訊通知，保戶僅需上傳登機證及帳戶資料即可完成理賠申請。另免費加送海外緊急救援服務，不需登入會員，每位保戶最高可享有5萬美元的救援保障，無論是突發意外、緊急醫療或返國協助，都能即時獲得支援。

