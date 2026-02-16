春節出遊保平安1》車潮暴增事故風險高 第3人責任險與道路救援不可少

產險公會提醒，春節期間是交通事故高峰期，需建構更完善的交通防護網。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕丙午年春節連假長達９天，在國人開心放假之餘，產險公會提醒，春節連假期間人潮與車潮劇增，務必落實風險管理，將意外災害降至最低，可善用產險業近年積極拓展的數位服務，在規劃假期活動的同時，檢視自身與家庭的保險缺口，善用「線上投保」與「電子保單」服務，確保保障不中斷。

許多民眾春節期間開車出遊，產險公會提醒，春節期間是交通事故高峰期，單憑「強制汽車責任保險」僅能提供基礎的身故、失能及醫療保障，對於龐大的車輛財損並無法支應。因此，建議民眾加保「第三人責任險」，也可視需求增加「超額責任保險」保障，以因應愈來愈高額的車損理賠風險，建構更完善的交通防護網。

此外，不時傳出民眾在遭遇事故或車輛故障時，遭到不肖拖吊業者「獅子大開口」的情形，產險公會也建議，規劃車險時，不可忽視「道路救援服務」，應事先確認保單內容是否包含道路救援附加條款，才能在發生故障或意外時，獲得及時協助。

泰安產險建議，若選擇國內旅遊並租車自駕，別忘了搭配「租車責任保險」，在租車駕駛期間發生事故時，妥善賠償第三人、乘客及承租車輛相關損失，旅途保障一次到位。

春節期間也是火災發生率較高的其間，產險公會分析，主要因春節期間民眾返鄉祭祖或走春出遊，住家長時間無人看管，有些則是親友團聚，用火用電頻率提高，提醒民眾檢查住家的火災保險效期。

產險公會表示，近年產險業推出的「居家綜合險」，已納入「第三人責任險」，例如意外失火波及鄰舍可獲得保障，「竊盜損失險」也納入保障範圍，建議民眾在投保時，可評估與單純的火險比較，藉此轉嫁居家期間的潛在財產風險。

至於愈來愈多民眾選擇「出國過年」，產險公會也提醒務必投保涵蓋「旅行平安險」、「附加傷害醫療險」、「海外突發疾病醫療健康險」及「個人海外旅行不便保險」的「旅遊綜合保險」，同時善用數位投保，最短可在出發前2小時投保，以應付旅遊時面臨的各種風險。

產險公會也說明「旅遊綜合險」各項險種的保障範圍：

• 旅行平安險：保障被保險人於旅遊期間因遭受意外傷害事故，致其身體蒙受傷害而致失能或死亡時，依保險契約的約定給付保險金。

• 附加傷害醫療險（實支實付/日額型）：保障被保險人在旅遊期間因意外傷害事故時，依保險契約約定給付醫療費用或日額保險金。

• 海外突發疾病醫療健康險：保障被保險人在海外突發疾病住院、門診或急診診療時，依保險契約約定給付保險金。

• 個人海外旅行不便保險：包含旅程取消保險、班機延誤保險、旅程更改保險、行李延誤保險、行李損失保險及旅行文件損失保險六大保障。因此，針對連假期間常見的航班延誤、行李損失等意外，個人海外旅行不便保險能有效分擔因行程受阻產生的額外開支。

