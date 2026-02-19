產險業告別陰霾》防疫保單訴訟馬拉松！法官拋「5成和解」 兆豐產、漢諾威再陷拉鋸

2022年的「防疫保單之亂」，讓產險業付出3000億元的理賠，幾乎賠光近20年的獲利。（資料照,業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕2022年4月爆發的「防疫保單之亂」，至今已近4年，苦主之一的兆豐保險，為了向漢諾威再保要求逾百億元的再保攤回，在2024年提出2項「給付再保險金」訴訟，但經過1年多的法院審理，2件訴訟案進展緩慢。其中百億元的大案，去年底原已排定開庭時程，卻因承審法官開口，建議以「5成」為條件「談和解」，兆豐保險、漢諾威再保雙方被迫「重回調解」。

當初各家業者會走上訴訟一途，產險業者回憶，主要是漢諾威再保「太過強勢」，產險業者依約進行理賠，各家業者均面臨巨額虧損，但漢諾威再保翻臉不認帳，甚至開出「低至10%」的再保攤回比例，讓產險業者無法認同，認為與其耗時與漢諾威周旋、影響正常業務拓展，不如走訴訟途徑，讓法官來裁判。

不過，回憶過去1年多的開庭過程，產險業者發現，至今仍深陷「再保範圍｣、「保單類型」、「保單種類」、「各保單銷售量」、「各保單停售日期」等細節，總是無法完全釐清，主要因為案件金額太大、保單數量太多資料太繁雜，導致每次開庭，兆豐提出的資料，總遭漢諾威以各種理由抗辯（反對），來來回回竟已過了1年多。

此次兆豐產險高達百億元的大案，承審法官要求在「5成」的基礎下重回調解，從過去開庭的過程似乎有跡可循，因該法官曾表示，本案的實體利益太大、資料太繁雜，當風險難以確認，就是「共擔」，多次提醒保險法訂定的10%延遲利息「太恐怖」，遲遲無法和解，對於被告（漢諾威再保）的壓力太大，過去更曾建議兆豐，「不算遲延利息」的前提下，以5成為前提洽談和解。

法官的思考邏輯在於，根據過往經驗，以如此龐大金額的案件，3審合理的訴訟時間平均最快4年、最慢6年，如計算10%遲延利息，利息就超過應付金額的半數，必須嚴肅考慮，但也表示，過往和解實務，也沒有計算法定遲延利息。

產險業者觀察，過去漢諾威大舉砍價，現在由法官提出在5成的基礎上調解，對兆豐產險未必是壞事，只不過，雙方出庭的代表都沒有現場拍板、實質決策的權力，都必須把條件帶回公司，交由決策單位進行討論，因此後續即使開調解庭，預期也將是極為耗時的長期抗戰。

回顧2022年的「防疫保單之亂」，讓產險業付出3000億元的理賠，幾乎賠光近20年的獲利。當時共有7家產險公司與漢諾威再保簽訂防疫險的再保合約，除了中國信託產險全數獲得再保攤回、新光產險最早提出告訴但採「不公開審理」，富邦產險提交「仲裁」，並已對外宣布相關再保攤回已在2025年處理完畢；國泰產險、兆豐產險、華南產險、泰安產險等業者陸續提出告訴，其中兆豐產險更提出2項訴訟案，但各訴訟案至今均仍持續進行中。

